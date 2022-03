Après avoir disparu pendant un an et survécu à un incendie, ce chat trouve enfin le repos dans les bras de sa propriétaire

Errance, tempête de neige, incendie... Boots a surmonté bien des épreuves. Heureusement, les retrouvailles avec sa propriétaire bien-aimée ont signé la fin de ses tribulations.

Certaines personnes considèrent Boots comme un « miraculé ». Le chat au pelage blanc et roux a disparu il y a plus d'un an lors d'une importante tempête de neige, au grand dam de sa propriétaire. Cette habitante du comté de Boulder (Colorado, États-Unis) n'a jamais perdu espoir, malgré maintes recherches infructueuses. « Qu'est-ce qu'il a pu ressentir quand il n'a pas pu retrouver le chemin de la maison et qu'il y avait plus d'un mètre de neige ?, s'est demandée Jules Lieb, cela me rend tellement triste. »

© Jules Lieb

Les jours, les semaines et les mois ont défilé : toujours aucune trace du félin. Pour couronner le tout, un incendie a ravagé le comté de Boulder le 30 décembre 2021. Plus de 30 000 personnes ont dû évacuer les lieux en urgence, rapporte People. À la suite de cette catastrophe, les équipes de secours ont passé la zone sinistrée au peigne fin.

© Humane Society of Boulder Valley

Un chat « miraculé »

Le 4 janvier 2022, un homme a découvert un chat caché dans un égout. Gravement brûlé, l'animal a été emmené d'urgence à la Humane Society of Boulder Valley afin de recevoir les meilleurs soins possibles. Au fil des semaines, le félin a commencé à se rétablir. Mais une question brûlait les lèvres de ses soigneurs : à qui appartenait-il ?

Ces derniers ont partagé des photos sur les réseaux sociaux, afin de retrouver sa famille. En voyant le portrait du chat, un ami de Jules Lieb a immédiatement pensé à Boots.

© Humane Society of Boulder Valley

Remplie d'espoir, la dame s'est rendue au refuge pour animaux. Plusieurs visites ont été nécessaires pour la convraincre qu'il s'agissait bien de son petit Boots. Mais les marques orange et blanches caractéristiques ont permis de l'identifier. « Je n'arrive pas à croire qu'il soit de retour », a-t-elle déclaré.

Après tant de mésaventures, Boots a enfin trouvé le repos dans les bras de sa propriétaire. Cette dernière le dorlote et l'accompagne sur le chemin de la guérison. Jules Lieb a même fait un don à l'association pour la remercier.

« Boots est maintenant à la maison, en sécurité et au chaud », à écrit la Humane Society of Boulder Valley sur sa page Facebook. Tout est bien qui finit bien.

© CBS4