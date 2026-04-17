En pleine nuit, le YouTubeur Inoxtag sauve 3 chiots au bord d’une route et songe à adopter l’un d’eux

Le YouTubeur Inoxtag, connu pour avoir gravi l’Everest en 2024, circulait en voiture dans la nuit du 14 au 15 avril, lorsqu’il a repéré 3 chiens abandonnés au bord de la route. Il s’est aussitôt arrêté pour les secourir et les mettre en sécurité, les conduisant d’abord chez lui avant de les confier à la fourrière. Sensible à la cause animale, il envisage désormais d’en adopter un.

C’est alors qu’il circulait sur la route, dans la nuit du 14 au 15 avril, que le YouTubeur français Inoxtag a remarqué 3 chiens abandonnés sur le bas-côté. Le jeune homme de 24 ans, célèbre sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et Instagram, et pour avoir gravi le mont Everest en 2024, n’a pas hésité une seconde avant de leur venir en aide.

3 chiots sous-alimentés

Les 3 chiens qu’il a identifiés comme étant des chiots étaient dans un état déplorable. Amaigris, affamés, ils étaient effrayés lorsqu’il s’est approché d’eux, comme on peut le voir sur la vidéo qu’il a postée dans l’une de ses stories. À force de patience, il a été capable de les attraper et les a aussitôt conduits chez lui. L’un d’entre eux l’a en particulier touché, si bien qu’il l’a baptisé Paca et envisage de l’adopter, comme le soulignait le média BFMTV . Chez lui, il les a installés dans une chambre, à l’abri dans la cage de son propre chien, les a nourris, puis les a emmenés chez le vétérinaire le lendemain matin. D’abord pris en charge par la police, les chiens ont ensuite été transférés à la fourrière.

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Un rappel important

Ce sauvetage inattendu a été l’occasion pour Inoxtag de rappeler à ses 6 millions de suiveurs sur Instagram l’importance de « ne jamais adopter un animal de compagnie si vous n'avez pas les moyens de vous en occuper et de ne jamais adopter de manière compulsive. » Le YouTubeur, sensible à la cause animale et propriétaire d’un chien nommé Ace, a déjà participé à des actions pour leur venir en aide en 2024 comme le montre cette vidéo TikTok.

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L’info Woopets : comment réagir si on trouve un chien abandonné ?

Le comportement à avoir dans un tel cas peut différer selon que le chien se laisse approcher ou non, et s’il est identifié. Mais dans une règle générale, voici les premiers réflexes à avoir, rappelés par le site du Service public .