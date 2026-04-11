3 chiens abandonnés dans un cimetière sont secourus après des heures de recherche

3 chiens abandonnés dans un cimetière ont été sauvés in extremis, et leurs anciens propriétaires font désormais l’objet de poursuites pour cruauté. Parmi eux, une chienne squelettique retrouvée cachée dans un conduit lutte aujourd’hui pour survivre, mais tous sont désormais en sécurité et promis à une vie meilleure.

Le 30 mars 2026, le service animalier du comté de Walker, en Géorgie (Etats-Unis), a annoncé sur sa page Facebook le sauvetage de 3 chiens abandonnés dans un cimetière, l'un d'eux dans un état de maigreur extrême et caché sous terre, rapportait WSB-TV .

« Ce matin, l'équipe du service de contrôle animalier du comté de Walker a répondu à un appel déchirant, peut-on lire dans ce post. Un appel auquel nos agents sont malheureusement bien trop souvent confrontés ». Un habitant avait, en effet, repéré les 3 canidés en détresse au cimetière McWillams à Villanow.



Walker County Animal Shelter / Facebook

Arrivés sur les lieux, les agents animaliers ont d'abord découvert 2 chiens maigres, terrifiés et affamés qui couraient dans tous les sens. Ils ont ensuite entendu des gémissements étouffés ; ils provenaient d'un conduit de drainage. En inspectant ce dernier, ils ont vu une chienne encore plus amaigrie et qui tentait désespérément de se cacher.

Procédant avec douceur, les intervenants ont finalement réussi à la faire sortir de sa cachette. Ils l'ont nommée Miracle.



Walker County Animal Shelter / Facebook

Trop faible pour bouger, elle a été emmenée chez un vétérinaire local, tout comme ses 2 congénères. Elle ne pesait que 4,5 kilogrammes.

« Ces 3 chiens reçoivent désormais les soins, la nourriture et l’attention dont ils ont désespérément besoin », indique le Walker County Animal Shelter dans sa publication.

Les propriétaires retrouvés, des poursuites engagées

Une enquête a été ouverte et un appel à témoin lancé. Le service animalier demandait à toute personne reconnaissant les rescapés ou leurs maîtres à le contacter. « Chaque animal mérite la sécurité, la compassion et une chance de se rétablir », insistait l'auteur du post.



Walker County Animal Shelter / Facebook

Dans une mise à jour, le service animalier du comté de Walker a annoncé que les propriétaires ont été localisés et que les 3 chiens lui ont officiellement été cédés. Par ailleurs, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre des détenteurs pour cruauté envers les animaux et abandon.

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Les chiens, eux, sont entre de bonnes mains. Le chemin vers la guérison s'annonce long, mais une fois rétablis, ils pourront être proposés à l'adoption et prendre un nouveau départ dans la vie.