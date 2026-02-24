« Elle voulait vraiment être sauvée », en pleine promenade, il découvre une chatte piégée par la glace et agit sans hésiter

Chaque hiver apporte son lot de surprises et une simple balade dans la neige peut parfois se transformer en sauvetage inattendu. Un promeneur en a récemment fait l’expérience dans un parc de New York (États-Unis), lorsqu’il est tombé sur une chatte immobilisée par la glace, incapable de bouger. Il a alors immédiatement décidé de lui venir en aide.

Par une froide journée d’hiver à Harlem (New York, États-Unis), Amen promenait son chien dans un parc du quartier lorsqu’il a aperçu une petite chatte immobile dans la neige. En s’approchant, il a rapidement compris que quelque chose n’allait pas et que la boule de poils avait besoin d’aide.

Piégée par la glace

Les pattes de la minette étaient en effet collées à une plaque de glace et la pauvre petite chatte ne pouvait plus bouger. « [S]es pattes étaient enflées et rouges, donc elle n'était vraiment pas en bon état », a expliqué Alicia Harding, fondatrice du NYC Animal Rescue Group (NYCARG), à The Dodo.

© NYCARG

Touchée par sa détresse, Amen est immédiatement passé à l’action en contactant plusieurs associations de sauvetage. Après des heures à appeler à l’aide, c’est finalement NYCARG qui a répondu présent.

Dominick et Mike, 2 sauveteurs de l’association, se sont alors précipités sur place pour sauver la pauvre minette. « Si elle était restée dehors plus longtemps, elle n'aurait pas survécu », a assuré Alicia Harding. « C'est arrivé par un des jours les plus froids. »

© NYCARG

Les sauveteurs ont sorti la petite chatte de la glace et l’ont placée dans une cage de transport, puis Dominick l’a ramenée chez lui pour qu’elle se réchauffe. Selon Alicia Harding, « elle semblait soulagée et épuisée, et elle voulait vraiment être sauvée.»

© NYCARG

Enfin au chaud

Le NYC Animal Rescue Group a nommé cette boule de poils Parker, en hommage au parc où elle a été secourue. Enfin au chaud et en sécurité chez Dominick, la minette s’est réchauffée en se léchant les pattes, a englouti quelques friandises, puis s’est offert une longue sieste bien méritée.

© NYCARG

Une visite chez le vétérinaire a permis de déterminer qu’elle avait entre 6 et 8 mois, tout en procédant à sa vermifugation, sa stérilisation et sa vaccination.

Depuis, Parker s’adapte chaque jour un peu plus à sa nouvelle vie : elle mange bien, aime les caresses et observe avec curiosité les autres chats de la maison.

A lire aussi : En pleine réunion, un chat choisit son futur papa et lui fait comprendre d’une manière très claire (vidéo)

L’association cherche à présent une famille d’accueil pour elle. Après toutes ces épreuves, cette chatte attachante mérite un foyer chaleureux où elle pourra se sentir en sécurité et s’épanouir pleinement. « Nous espérons trouver quelqu’un qui l’aidera à s’adapter et à découvrir l’amour d’un foyer pour la vie. », a conclu Alicia Harding. « Elle le mérite vraiment ! »