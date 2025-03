En pleine nuit, de nombreux bénévoles se battent pour sauver un cheval pris au piège d’un champ boueux

C’est dans le Kent, en Angleterre, que Cora Peeters et Chloe Wilson de la RSPCA ont reçu un appel, signalant la présence d’Albert dans un champ dont il ne pouvait plus sortir. Les 2 femmes se sont rendues sur place et ont cherché le cheval dans l’obscurité. Alors qu’elles parvenaient à se déplacer sur les bords du champ, d’autres parties étaient très difficiles d’accès. Albert se trouvait au centre, embourbé jusqu’au haut des jambes.

Solliciter l’aide des vétérinaires

Voyant qu’elles ne parvenaient pas sortir le cheval du champ, les 2 sauveteuses sont entrées en contact avec un vétérinaire, affirmait The Dodo. Elles avaient identifié qu’Albert n’allait pas bien, et était très certainement en hypothermie. Également sur place, le vétérinaire s’est joint à l’équipe, mais le cheval n’a pas pu sortir ses jambes de la boue. La situation devenait très urgente. Chloe Wilson confiait : « Le pauvre Albert était vraiment faible, et le vétérinaire s’inquiétait de plus en plus de son état et soupçonnait toujours l’hypothermie. Il était donc essentiel que nous le remettions sur pied dès que possible ».

« Nous sommes extrêmement reconnaissants »

Ce sont finalement les pompiers du Kent qui sont arrivés pour sauver Albert. Munis d’outils appropriés, ils ont mis en place une stratégie pour ramener le cheval sur un sol plus ferme. Albert a été positionné sur une planche, puis déplacé au moyen de chaînes.

Une fois en sécurité, le cheval n’est pas parvenu à se dresser sur ses 4 jambes, mais a tout de même accepté un peu de foin à manger.

Pour le soigner au plus vite, il a été transféré vers la clinique vétérinaire la plus proche grâce à une remorque préparée pour son acheminement.

« Favori du personnel de l’hôpital »

Plutôt atypique, la situation d’Albert a été remarquée par tout le personnel de la clinique. Depuis son accident, le cheval se repose et reprend des forces. Aux dernières nouvelles, il profitait « d’un lit douillet et chaud à l’abri du vent, de la pluie et de la boue ».

Toutes les équipes venues à son secours espèrent le voir bientôt debout et vaillant.