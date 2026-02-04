En pleine inondation, une jeune fille découvre une chienne et ses chiots abandonnés à leur sort dans une niche envahie par l’eau

Début janvier 2026, le Mississippi (États-Unis) a été balayé par des tornades et des pluies dévastatrices. Au milieu de ce chaos, une chienne et ses chiots enchaînés ont failli être emportés par les eaux. Heureusement, une équipe de sauveteurs a rapidement volé à leur secours.

Le 9 janvier dernier, Janet Lynn Webb, une habitante de Pascagoula dans le Mississippi (États-Unis), a lancé un appel à l’aide sur Facebook pour trouver un foyer à une chienne croisée Labrador de 4 ans et à ses 7 chiots. L’histoire derrière cette simple annonce est tout simplement à fendre le cœur.

Pris au piège

Janet Lynn Webb raconte avoir publié son message après avoir découvert une famille de chiens enchaînés à une niche à Hattiesburg (Mississippi), luttant pour survivre dans les eaux de crue.

Elle explique qu’une jeune fille avait tenté de les aider en les déplaçant temporairement dans un endroit sec et demandait désormais du soutien. « Je vous en supplie, partagez et identifiez toute personne susceptible de les aider », a écrit Janet Lynn dans son appel au secours.

C’est l’association Wags and Whiskers, basée à Mobile en Alabama et spécialisée dans les familles d’accueil pour animaux, qui a répondu à l’appel.

En arrivant sur place, ses bénévoles ont malheureusement découvert qu’un des chiots s’était déjà noyé, un choc pour l’équipe. Stevie Lynn Lewis, secouriste animalière de l’association, a confié à People : « On n’avait aucun plan, mais je savais qu’il fallait intervenir. »

© Stevie Lynn Lewis

Les sauveteurs ont également constaté les terribles conditions de vie des animaux : après le décès de son propriétaire, un membre de la famille avait laissé la chienne gestante enchaînée dans le froid et abandonnée à son sort.

« Il est tout simplement inacceptable de fournir une niche à un chien par un froid glacial et sous la pluie ; ce n’est pas un abri », a insisté la sauveteuse. « Un chien enchaîné, qui pèse la moitié de son poids, ce n’est pas une vie. »

Vers un nouveau départ

Très rapidement, les sauveteurs ont réussi à mettre en sécurité la chienne et ses chiots terrorisés. « Dès que j'ai vu cette adorable chienne, attachée à sa lourde chaîne, qui se démenait pour mettre ses petits à l'abri et les sortir de l'eau, j'ai su qu'il fallait faire quelque chose », a déclaré Stevie Lynn.

© Stevie Lynn Lewis

La chienne prénommée Mattie et ses chiots reçoivent désormais tous les soins dont ils ont besoin et se rétablissent progressivement. Grâce au dévouement des bénévoles, ils devraient être en pleine forme et prêts à trouver une famille aimante dans les prochains mois.

A lire aussi : Le personnel d’un refuge récupère une chienne endeuillée, qui est restée aux côtés de son maître décédé pendant 5 jours

« Ses 7 petits M&M's, comme j'aime les appeler car ils ont tous un prénom commençant par M, grandissent de jour en jour », a ajouté Stevie Lynn Lewis qui témoigne également de la bonne santé de leur maman. « On se fait des câlins tous les matins, et dès qu'elle a besoin d'une pause, elle est sur mes genoux. Elle est vraiment très reconnaissante d'avoir été sauvée. »