En ouvrant une benne à ordures, des agents de police découvre un Pitbull apeuré atteint d’une tumeur sur le flanc

Ce jour-là, les agents de police ne pensaient pas faire une telle rencontre. Dans cet endroit dédié aux poubelles, ils ont découvert la présence d’un Pitbull au pelage noir et blanc, qui semblait autant redouter les humains que demander leur aide.

Les agents de police d’Ann Arbor (Michigan, États-Unis), ont été bouleversés en soulevant le couvercle de cette benne à ordures. Parmi les sacs et les détritus, une boule de poils se distinguait et n’attendait qu’une chose : qu’on lui tende la main.

Humane Society of Huron Valley / Facebook

Pire que ce qu’ils imaginaient

En sortant le canidé hors de son abri de fortune, la police espérait bien retrouver des propriétaires. Malheureusement, lorsqu’il a été confié au service de contrôle animalier du comté de Washtenaw, les employés n’ont retrouvé ni collier, ni puce électronique permettant de remonter à un éventuel maître.

Le Pitbull semblait également souffrant et présentait une grosseur au niveau de son flanc gauche, qui l’empêchait de bouger correctement. Policiers et employés du service animalier ont alors supposé que l’animal avait été abandonné des suites de cette découverte d’une maladie, qui aurait entraîné de nombreux frais médicaux.

« Nerveux, mais très gentil »

L’appréhension était visible dans le regard du chien du chien de 10 ans, qui semblait totalement perdu suite à son sauvetage. Confié à la Humane Society of Huron Valley, il a pu passer entre les mains d’un vétérinaire pour un bilan complet, et pour programmer une intervention.

Accompagné par des bénévoles, le chien a fini par accepter de se dégourdir les pattes. Ils témoignaient auprès de The Dodo : « Hier après-midi, nous avons laissé ce chien se détendre et l’avons sorti pour sa première promenade du soir. Il ne semblait pas vouloir aller bien loin, mais il aimait renifler et manger des friandises. Il a passé une excellente journée ».

Humane Society of Huron Valley / Facebook

« Son état est stable »

Depuis son arrivée, le Pitbull apprend peu à peu à faire confiance à son entourage. Il est très bien accompagné par les bénévoles qui s’appliquent à l’entourer de beaucoup d’affection. Pour l’heure, on ne connait rien de son passé et les pistes sont pauvres concernant les circonstances de l’abandon. Une enquête est en cours pour retrouver la personne ayant commis un acte si cruel.

Humane Society of Huron Valley / Facebook

Dans un futur proche, le chien devrait subir une intervention importante pour traiter sa tumeur. Après une période de rémission, il aura sans doute la chance de rejoindre un foyer chaleureux, qui saura prendre soin de lui.