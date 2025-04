En mission dans les Cévennes, ce chien policier sauve un octogénaire piégé au sol après une chute et qui avait disparu

Le héros canin du jour s’appelle Sky et il fait partie de la Gendarmerie du Gard. Grâce à son puissant flair, à son entraînement et au travail de son maître-chien, il a sauvé la vie d’un octogénaire s’étant égaré et victime d’une chute en pleine forêt.

Sky, un magnifique Berger Belge Malinois, fait partie du Groupe d’Investigation Cynophile de la Gendarmerie du Gard. Il s'était illustré en mai 2023 en retrouvant une dame disparue lors de sa première intervention. Il a à nouveau fait parler de lui récemment en sauvant un homme âgé dont la disparition venait d’être signalée par ses proches à Lasalle, commune située au cœur des Cévennes et à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest d’Alès.

Durant la matinée du dimanche 6 avril, Francis D., 82 ans, était sorti de sa maison et n'avait plus donné signe de vie. Les forces de l’ordre ont aussitôt été prévenues et un important dispositif de recherche a été mis en œuvre.

Ce dernier comprenait le déploiement d’une équipe dudit Groupe d’Investigation Cynophile et donc de Sky, ainsi que son maître-chien, l’adjudant F., rapportait Franceinfo.



Illustration

En fait, la victime avait fait une chute en pleine forêt et ne parvenait plus à se relever. L’octogénaire était donc en grande détresse et il devait être retrouvé le plus vite possible pour recevoir des soins urgents.

L’intervention du chien des gendarmes constituait un atout de taille dans cette mission, qui s’annonçait extrêmement difficile en raison des caractéristiques du terrain. La zone en question est, en effet, marquée par une végétation particulièrement dense et de multiples escarpements.

« Double ration de croquettes » pour Sky

Malgré tout, Sky n’a pas tardé à offrir une nouvelle démonstration de son talent salvateur. Le brave Malinois a réussi à localiser l’homme disparu à plus d’un kilomètre de son lieu de départ.

Francis D. a enfin pu être secouru grâce au chien. Les pompiers lui ont prodigué les premiers soins et l’ont transporté à l’hôpital.

« Bravo à Sky, qui a bien mérité sa double ration de croquettes ! », peut-on lire sur la page Facebook de la Gendarmerie du Gard. Une publication comprenant une photo du rescapé au moment de sa prise en charge par les militaires et les membres du GRIMP.

