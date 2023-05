En juin et en juillet, l’association AVA vous donne rendez-vous à un vide-grenier solidaire 100% animalier

Les 11 juin et 9 juillet prochains, les bénévoles d’AVA (Agir pour la Vie Animale) vous invitent à un vide-grenier solidaire et animalier dans leur ferme-refuge, à Cuy-Saint-Fiacre (76220). L’évènement est gratuit et ouvert à tous. Un rendez-vous à ne pas manquer en pleine période d'inflation.

Particuliers et associations sont attendus en nombre ce dimanche 11 juin de 14h à 18h et le dimanche 9 juillet de 10h à 18h au refuge d’AVA, dans la commune de Cuy-Saint-Fiacre, en Seine-Maritime (76). Les bénévoles de l'association organisent un vide-grenier solidaire 100% animalier.

Des articles en tous genres pour tous les animaux

De nombreux produits et accessoires pour animaux seront proposés librement et gratuitement : des articles neufs ou de seconde main destinés aux chiens, chats, chevaux, oiseaux et NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie). Parmi eux, vous trouverez des gamelles, des cages, des laisses, des harnais, des couvertures, des produits d’hygiène, et bien d’autres surprises !

En effet, ce n’est pas tout : les bénévoles d’AVA proposeront des visites guidées du refuge à leurs invités. Cette ferme-refuge dispose d’un modèle d’accueil inédit : chiens et chats âgés, malades, handicapés ou présentant des comportements dits « gênants », chevaux de course à la retraite ou encore bovins sauvés de l’abattoir, vivent en harmonie sur 75 hectares, en semi-liberté.

Pour assister au vide-grenier d’AVA, aucune inscription n’est nécessaire. Cependant, en raison du nombre important d'animaux en liberté au sein du refuge, une surveillance accrue des enfants sera nécessaire, et le respect des consignes de sécurité sera exigé. Par ailleurs, pour des raisons sanitaires et de sécurité, les animaux étrangers au refuge ne pourront pas accéder au site lors de l’événement.

Pour contribuer aux actions de l'association, vous aurez la possibilité de faire un don financier sur place (participation libre).

Solidarité et anti-gaspillage

Pour Elisa Gorins, Directrice Générale d'AVA, ce vide-grenier transmet un message de solidarité et s’inscrit dans une logique anti-gaspillage, essentielle en pleine période d'inflation.

« L'association AVA a en effet la chance de bénéficier de nombreux dons matériels de particuliers et d’entreprises, mais certains ne sont pas utilisés dans notre refuge. C'est pourquoi nous avons décidé de réattribuer ces dons à d'autres associations ainsi qu'à des particuliers qui en ont davantage besoin et en feront un meilleur usage », s’est-elle exprimée.

A lire aussi : Maltraité dans le passé, ce chien remercie chaque jour ses bienfaiteurs en leur faisant d’innombrables câlins

Pour en savoir plus sur l’association, rendez-vous sur www.agirpourlavieanimale.fr.