En explorant des grottes, des randonneurs découvrent un chien en détresse piégé à 9 mètres de profondeur et passent à l'action

En découvrant un chien pris au piège au fond d’une grotte, un groupe de randonneurs a décidé de passer à l’action. Ils étaient encore loin de se douter que l’animal s’était égaré depuis des semaines et que sa famille était à sa recherche.

Retrouvé par hasard, un chien perdu et en très mauvaise posture a pu être sauvé et ramené à sa famille, comme le rapportait The Dodo.

Un groupe de randonneurs était en train d’explorer un ensemble de grottes à Dewey Hickman Nature Preserve, une zone naturelle protégée de l’Etat de l’Indiana, quand certains d’entre eux ont vu du mouvement 9 mètres en-dessous. Il s’agissait d’un chien !



Trey Heinke / The Dodo

Le pauvre quadrupède était extrêmement maigre et coincé au fond de la cavité, sans aucune possibilité d’en remonter. L’un des randonneurs est descendu le rejoindre, puis lui a fait porter un harnais ayant permis aux autres de le hisser jusqu’à eux. Le chien était épuisé, mais il semblait ravi qu’on l’ait enfin retrouvé et secouru.



Trey Heinke / The Dodo

Ses sauveurs l’ont emmené au refuge le plus proche, celui du service de contrôle des animaux du comté de Harrison. Tout en prenant soin de lui, l’équipe de la structure d’accueil s’est mise à la recherche de ses propriétaires, puisqu’il portait un collier.



Trey Heinke / The Dodo

Emouvantes retrouvailles au refuge

Des chaînes d’information locales ont relayé l’information. C’est grâce à cela que le maître du chien a su que ce dernier avait été secouru. Cela faisait 2 semaines qu’il était sans nouvelles de son ami à 4 pattes, qui répond au nom de Hawkeye.

L’homme raconte qu’il avait laissé Hawkeye sortir seul pour faire ses besoins et que celui-ci s’était beaucoup trop éloigné de la maison, avant de disparaître.

Les retrouvailles (vidéo ci-dessous) ont eu lieu au refuge. Certains des randonneurs étaient également présents. Dès que Hawkeye a reconnu son propriétaire, il s’est mis à remuer la queue. Sa famille a remercié tous ceux qui ont contribué à cette heureuse issue.