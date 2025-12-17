En entrant chez un couple qui faisait tout pour dissimuler son élevage illégal, les policiers sauvent 27 chiens affamés et enfermés dans l'obscurité

Aux Etats-Unis, des dizaines de chiens et de chiots livrés à eux-mêmes ont pu être arrachés à un quotidien fait de privations et de maltraitance. L’intervention des autorités et d’une association a permis de mettre fin à un élevage clandestin, révélant l’ampleur des souffrances infligées à ces animaux.

A Kenosha dans le Wisconsin (Etats-Unis), la police et une association locales ont sauvé 27 chiens d’un élevage illégal et insalubre, tenu par un couple qui n’était même pas censé détenir des animaux après une interdiction prononcée fin 2024, rapportait FOX 6 Milwaukee .

Début novembre 2025, les policiers ont découvert des Pitbulls et des Bouledogues Français, dont de nombreux chiots, détenus dans des conditions déplorables chez Luis Melendez et Margarita Arrieta-Alcalade. Ces derniers avaient tenté de cacher leur activité illégale et la maltraitance que subissaient les canidés, mais l’insalubrité des lieux avait fini par attirer l’attention des riverains.

Un signalement avait été adressé aux forces de l’ordre qui, à leur arrivée, ont été accueillies “par une forte odeur d'excréments d'animaux avant même que la porte ne soit ouverte”, indiquait la police de Kenosha dans un communiqué.

Cette dernière a partagé des photos de l’intervention, certaines montrant le sous-sol du logement en question surpeuplé de chiens enfermés dans d’étroites cages. D’après les intervenants, il n’y avait ni eau ni nourriture à la disposition des 27 Pitbulls et des Bouledogues Français. Outre l’enfermement, la saleté et l’exiguïté, ils n’avaient même pas droit aux soins de base.



FOX 6 Milwaukee

L’”éleveur” n’avait pas le droit de détenir des animaux

Luis Melendez avait déjà fait l’objet d’une enquête pour maltraitance, qui avait débouché sur l’interdiction de détenir des animaux prononcée en décembre 2024. Il avait été libéré sous caution. Malgré cela, il avait poursuivi son activité, au détriment de la santé et du bien-être des chiens.



FOX 6 Milwaukee

La police a fait appel à la Wisconsin Humane Society pour la prise en charge des rescapés. “C'était inattendu et cela a donc mis nos ressources à rude épreuve”, a confié Angela Speed, membre de l’association de protection animale.

“Nous nous concentrons simplement sur les soins quotidiens, l'enrichissement du milieu de vie et le suivi vétérinaire de ces animaux”, a-t-elle ajouté.

Luis Melendez et Margarita Arrieta-Alcalade ont été incarcérés à la prison du comté de Kenosha. Ils devront répondre de plus de 170 chefs d’accusation liés à la maltraitance animale.