En Dordogne, la justice reconnaît la maltraitance extrême subie par Louki, un chien retrouvé dans un sac avec le museau et les pattes scotchés

En Dordogne (24), l’histoire de Louki, Berger croisé de 11 ans, a profondément marqué les esprits. Retrouvé en 2025 dans un état de maltraitance extrême, le toutou a survécu à des sévices d’une rare violence. La justice vient de condamner son ancien maître et sa compagne, dans une décision inédite dans le département. Aujourd’hui, Louki tente de se reconstruire au refuge, avec l’espoir de trouver enfin une famille aimante.

C’est une histoire à la fois bouleversante et difficile à raconter. Celle de Louki, un Berger croisé de 11 ans, dont le calvaire a marqué les esprits en Dordogne (24). Très récemment, la justice périgourdine a condamné son ancien maître pour maltraitance animale, ainsi que sa compagne pour complicité. Une première dans ce département !

Des maltraitances extrêmes

Tout a commencé en 2025 dans un garage de Terrasson, où Louki a été découvert par les autorités dans des conditions d’une extrême violence : enfermé dans un sac de sport, le museau et les pattes entravés par des adhésifs. Selon les éléments de l’enquête menée par la SPA de Périgueux, son supplice durait depuis plusieurs mois, rythmé par des tentatives répétées de mise à mort.

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© SPA de Périgueux

Pour l'une des enquêtrices qui s'est confiée au journal Sud-Ouest, le constat est glaçant. Le pauvre toutou aurait été victime de plusieurs méthodes destinées à le faire disparaître : noyade, ingestion de mort-aux-rats, tentative de pendaison, ou encore étouffement à main nue, puis avec un sac en plastique. Un acharnement d’une rare violence qui rend d’autant plus extraordinaire sa survie.

Un chien toujours plein de vie et d’espoir

Aujourd’hui, malgré ce passé particulièrement douloureux, Louki est un chien qui continue de regarder devant lui. Installé au refuge de la SPA de Périgueux depuis le 24 mars 2025, ce croisé Berger surprend par son énergie et sa joie de vivre. Très proche de l’humain, il se montre affectueux, câlin et attentif avec ses soigneurs comme avec les bénévoles, sans laisser transparaître de rancune envers ce qu’il a vécu.

© SPA de Périgueux

Louki reste toutefois un chien dynamique, qui adore les balades et les jeux de balle : pas question pour lui de passer ses journées au panier ! Il aura donc besoin d’une famille active et présente, capable de répondre à son besoin de mouvement et d’attention.

Désormais, Louki ne demande qu’une chose : trouver enfin une famille qui l’aime pour partager des promenades et des câlins.

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Pour faciliter son adoption, les frais sont limités à un don libre, avec en plus le soutien de l’opération Doyen de la Fondation 30 Millions d’Amis, qui prend en charge jusqu’à 1 000 euros de frais vétérinaires pour les animaux âgés adoptés. Espérons que ce gentil loulou résilient trouve bientôt le foyer de ses rêves et profite enfin d’une retraite dorée remplie d’amour !