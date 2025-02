2 chattes sur le point d’accoucher sont abandonnées dans un sac de sport et passent la nuit dehors avant d’être secourues

Wanda et sa congénère ont été abandonnées devant la porte d’un refuge par leur propriétaire. Les pauvres chattes, enceintes, ont patienté pendant des heures avant d’être repérées, puis prises en charge par les membres de l’association. Lesquels étaient décontenancés face à cet abandon irresponsable.

Les membres du refuge FAITH Animal Rescue Centre, basé à Hickling, au Royaume-Uni, ont été confrontés à un abandon cruel. Une chatte nommée Wanda et sa congénère ont été abandonnées au beau milieu de la nuit devant l’établissement. Elles étaient sur le point d’accoucher et n’avaient nulle part où aller, jusqu’à ce qu’un bienfaiteur passe par là.

Les félines ont été retrouvées dans un sac de sport, rapportait Eastern Daily Press. Elles n’avaient ni eau ni nourriture et rien pour se protéger pendant au moins 7 heures. Les pauvres étaient simplement livrées à elles-mêmes dans un moment où elles avaient le plus besoin d’aide, car elles allaient bientôt accoucher.

F.A.I.T.H. Animal Rescue

Un acte irresponsable

Leur propriétaire n’a pas mesuré la gravité de son geste, ou l’a peut-être ignorée, car il avait mis la vie des félines en danger. Il a préféré agir contre les règles, qui voudraient que les animaux soient déposés dans les refuges pendant les heures d’ouverture et qu’une solution soit discutée avec le personnel. L’individu s’est bien présenté au FAITH Animal Rescue Centre, mais aux environs de 3 heures du matin. La caméra de surveillance a filmé son véhicule en train de se garer, mais aucune information quant à l’identité du malfaiteur n’a pu être relevée.

Les chattes sont donc restées toute la nuit sur place, espérant que quelqu'un mette fin à ce calvaire. Leur souhait a été entendu quand un promeneur est passé à côté d’elles avec son chien et les a repérées. Conscient de ce qui se passait sous ses yeux, il a immédiatement contacté les membres du refuge pour rapporter la situation.

A lire aussi : Abandonné dans une clinique vétérinaire, un chat débordant d'affection ne cesse de se faire des amis en famille d'accueil

Wanda et son amie féline ont été prises en charge et ont rapidement donné naissance à leurs petits ensuite. Si la seconde, ainsi que tous les chatons, ont trouvé leur maison pour la vie, Wanda attend encore son tour. Après plusieurs faux espoirs et tout ce qu'elle a vécu, ses sauveteurs espèrent que sa chance finira par tourner.