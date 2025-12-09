En croisant une chienne squelettique abandonnée dans le froid, une promeneuse ose l’approcher et lui offre une chance de s’en sortir

Affaiblie au point de frôler l’irréparable, une jeune chienne négligée et abandonnée peut renouer avec l’espoir grâce à la vigilance d’une promeneuse qui a refusé de détourner le regard. Ce geste salvateur a permis de sortir l’animal d’une situation critique et d’ouvrir la voie à une enquête pour abandon.

Livrée à elle-même, atteinte de maigreur extrême et subissant le froid de plein fouet… C’est dans ces terribles conditions qu’une chienne avait été abandonnée avant sa découverte et son sauvetage par une dame au grand cœur, elle-même propriétaire d’un chien, à Pittsburgh dans l’Etat de la Pennsylvanie (Etats-Unis). Grâce à l’intervention de la bonne samaritaine, rapportée le lundi 8 décembre par CBS News , l’animal a aujourd’hui une chance de prendre un nouveau départ dans la vie.

Le samedi 6 décembre, une habitante du nord de Pittsburgh promenait son chien au parc local (West Park) quand elle a remarqué une chienne squelettique seule dans le froid. Elle a tenté de l’approcher, mais cette dernière a préféré s’éloigner à toute vitesse.

Elle est revenue lundi matin pour tenter de l’attirer et la capturer. Elle y est finalement parvenue. Elle l’a placée dans une cage de transport et emmenée au poste de police.



“La chienne était affamée. Elle n’avait plus que la peau sur les os”, raconte la sergente Stephanie LaBella, du Pittsburgh Bureau of Police, à CBS News. “Je ne suis pas vétérinaire, mais j'aurais dit qu'il lui restait 48 heures à vivre”, ajoute-t-elle.

“Je la trouve formidable”

La rescapée a été transportée chez le vétérinaire pour un examen complet. D’après le praticien, elle devrait survivre en recevant les soins adéquats et en reprenant progressivement du poids. Son âge a été estimé à 2 ans.



Les forces de l’ordre indiquent que des poursuites judiciaires seront engagées à l’encontre de l’auteur de cet abandon. “Il s'agira d'accusations criminelles de cruauté et de négligence envers les animaux”, précise Stephanie LaBella.

Le nom de la sauveuse de la chienne n’a pas été révélé, mais la police a tenu à lui exprimer sa gratitude. “Je la trouve formidable”, a ainsi déclaré la sergente LaBella.

Un appel à témoins a été lancé dans l’espoir d’identifier le propriétaire de l’animal.