En allant chercher sa jument au pâturage, un fermier découvre avec effroi qu’elle est prisonnière d’une piscine d’eau glacée (vidéo)

On peut dire que les propriétaires de Dixie ont eu une grosse frayeur en découvrant leur jument de 8 ans tombée accidentellement dans une piscine d’eau glacée dont elle ne pouvait sortir seule. Face à l’urgence de la situation, ils ont immédiatement alerté les secours, mobilisant 2 équipes de pompiers pour ce sauvetage aussi délicat que spectaculaire.

En hiver, les piscines enterrées peuvent devenir de véritables pièges. Recouverte d’une fine couche de glace ou laissée sans protection adaptée, elles offrent une surface trompeuse et des parois trop lisses pour permettre à un animal de remonter seul. En quelques secondes, une simple chute peut se transformer en situation critique, surtout lorsque l’eau est glaciale et que l’hypothermie menace... Dixie, une jument de 8 ans, en sait quelque chose !

Une intervention hors normes

En cette froide journée de février, la pauvre Dixie s’était aventurée au-delà de son pâturage et était malencontreusement tombée dans une piscine à proximité.

« Le propriétaire était dans la grange en train de travailler, il est allé chercher le cheval dans le pâturage et l'a trouvé la tête pratiquement dans la piscine », a déclaré Greg Lang, chef des pompiers et des services d'urgence de Monroe Township, dans l’Ohio (États-Unis).

© Monroe Township FIRE & EMS - Clermont County / Facebook

Son propriétaire avait alors saisi un lasso pour essayer de l’aider à sortir sans succès. Il a seulement réussi à amener Dixie dans la partie la moins profonde de cette piscine de 2,5 mètres de profondeur et s’est empressé d’alerter les secours face à l’urgence de la situation.

Plutôt habitués à sauver des chiens pris dans la glace, Greg Lang et son équipe étaient cette fois confrontés à un tout autre problème.

« Nous avons d'abord essayé de sortir le cheval avec 2 sangles de remorquage », a expliqué Greg Lang à WCPO.

© Monroe Township FIRE & EMS - Clermont County / Facebook

Les pompiers ont rapidement réalisé qu’ils avaient besoin d’aide et ont demandé des renforts à un service équipé de combinaisons de sauvetage thermique.

Dès l’arrivée de cette équipe, 2 personnes ont pu descendre dans l’eau glacée afin de sangler la jument frigorifiée et de la hisser hors de l’eau.

Un sauvetage réussi

Après son impressionnant sauvetage qui a duré environ 45 minutes, Dixie a immédiatement été prise en charge pour éviter toute complication liée au froid.

© Monroe Township FIRE & EMS - Clermont County / Facebook

Les équipes de secours ont aidé à la réchauffer sur place, tandis qu’un vétérinaire est intervenu sans tarder. « Le vétérinaire était sur place, il a pu lui administrer des médicaments, la réchauffer, l’examiner et la soigner », a précisé Greg Lang. Dès le lendemain, la jument se portait déjà bien.

© Monroe Township FIRE & EMS - Clermont County / Facebook

« Elle est debout, elle marche, elle mange, elle boit, donc ils s'attendent à un rétablissement complet », a conclu le chef des secours. Un dénouement rassurant après cette mésaventure des plus glaciales !