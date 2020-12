Émue par la perte de son chien, elle ouvre un refuge pour chiens handicapés et devient en quelque temps "la mère de tous les chiens"

Chagrinée par le décès de sa chienne, une Indienne a décidé d’ouvrir un refuge pour venir en aide aux chiens en détresse, notamment ceux en situation de handicap. Dans cette noble mission, elle bénéficie du soutien de son mari et de donateurs.

A Greater Noida, ville de l’Etat de l’Uttar Pradesh dans le nord de l’Inde, on l’appelle affectueusement « la maman des chiens ». Kaveri Rana Bhardwaj décrit d’ailleurs elle-même ses protégés comme ses « enfants » et ses « bébés », comme le rapporte YourStory.

Depuis toujours, elle vient en aide aux animaux errants et en difficulté. Elle le faisait à temps partiel jusqu’en 2017, lorsqu’elle a vécu un drame qui l’a profondément marquée. Il s’agit de la perte de sa chienne Sophie. Cette dernière, partie à 12 ans, et sa maîtresse étaient très attachées l’une à l’autre.

Elle cherchait un moyen de surmonter sa grande peine. Elle l’a trouvé en créant son refuge, baptisé Sophie Memorial Animal Relief Trust et auquel elle consacre l’intégralité de son temps et de son énergie. Kaveri Rana Bhardwaj y accueille et prend soin des chiens malades ou en situation de handicap. Elle sauve ainsi des animaux qui étaient, pour la plupart, voués à l’euthanasie.

Ses journées sont chargées, mais elle peut compter sur l’indéfectible soutien de son mari, Yashraj Bhardwaj. Il l’a non seulement aidée à ouvrir le sanctuaire, mais il lui prête aussi main forte au quotidien, se chargeant notamment du transport des chiens du ou vers le refuge.

Récemment, le couple a pris en charge une chienne enceinte et souffrant d’obésité. Un surpoids qui constituait un danger tant pour sa santé que pour celle des chiots à naître.

Kaveri Rana Bhardwaj est également épaulée par la clinique vétérinaire Canine and Feline Critical Care Unit située à Ghaziabad, à une quinzaine de kilomètres du refuge.

Quant au financement des soins et des divers besoins quotidiens des canidés dont elle s’occupe, il est couvert par les fonds propres des Bhardwaj et les dons.