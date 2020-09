Ému par cet homme qui lui offre son aide, ce chien malade attaché quotidiennement pleure quand il comprend qu’il va être secouru !

Une organisation espagnole a sauvé une chienne qui vivait constamment attachée au mur par une chaîne. Elle était malade et isolée de sa famille.

De nos jours, certaines personnes pensent encore que les chiens ne servent qu’à assurer la garde de leurs maisons. Ils les attachent à l’entrée et se contentent de leur donner à manger et à boire, sans les promener, ni passer du temps à jouer et à échanger avec eux. Un chien doit pourtant avoir une vie de famille digne de ce nom, ainsi que des interactions avec ses maîtres.

La chienne dont l’histoire est rapportée par Animal Channel faisait partie de ces êtres malheureux et laissés pour compte. L’organisation Adopt! International (LAI), fondée et dirigée par Victor Larkhill, a été informée de son cas. C’est d’ailleurs ce dernier qui s’est rendu sur place pour la secourir.

Elle vivait dans une maison située à Catral, dans la province d’Alicante en Espagne. La femelle Fox Terrier était enchaînée au mur d’une pièce extérieure située à l’entrée de la maison et servant de débarras, abritant toutes sortes d’outils et de pièces mécaniques. La chienne ne pouvait se déplacer que sur quelques dizaines de centimètres entre l’intérieur de la pièce et sa devanture.

Quand Victor Larkhill s’est approché d’elle, elle n’a pas émis un seul aboiement. Elle semblait trop faible pour le faire et probablement résignée. Il a également découvert qu’elle avait une grosse tumeur au niveau de l’arrière train. La grosseur l’empêchait de s’asseoir, tant elle lui faisait mal. L’homme n’en a pas cru ses oreilles quand ses propriétaires lui ont dit qu’ils ne lui avaient même pas donné de nom.

Le regard de la chienne était à la fois doux et triste. Elle n’arrêtait pas de remuer la queue, parce qu’elle appréciait le fait qu’on s’occupe enfin d’elle.

Victor Larkhill l’a emmenée à la clinique vétérinaire, où elle a enfin été libérée de sa chaîne et examinée. Les radiographies réalisées ont confirmé la nécessité d’opérer sa tumeur. L’intervention chirurgicale a eu lieu assez rapidement. Elle s’est parfaitement déroulée et la nouvelle vie de la chienne, qui a été appelée Maria par ses sauveurs, a pu commencer.

2 semaines plus tard, Maria avait, en effet, trouvé une nouvelle famille. Voici la vidéo montrant son sauvetage :