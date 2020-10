Empoisonné et enterré vivant par ses anciens propriétaires, ce Berger Allemand parvient à s'extirper seul de son calvaire !

© Progorod Ukhta

En Russie, des propriétaires ont tenté d’euthanasier leur chien avant de l’enterrer dans une forêt, prétextant qu’il était malade. Heureusement, le Berger Allemand a réussi à s’extirper de sa tombe et à trouver de l’aide.

Kiryusha est un véritable miraculé. Ce chien de 7 ans a échappé à une mort atroce grâce à sa détermination, puis à l’aide d’une automobiliste, comme le rapporte Metro.

Olga Lystsevan, 39 ans, était en voiture et empruntait l’autoroute reliant les villes russes de Syktyvkar et d’Oukhta, quand elle a aperçu le Berger Allemand marchant lentement sur le bord de la voie rapide. L’animal était épuisé, trempé et recouvert de terre et de débris de végétation. La conductrice a poursuivi sa route sur près de 14 km, avant de décidé de faire demi-tour pour lui porter secours.

Le quadrupède venait d’échapper à une tentative de le mettre à mort par ses propres maîtres. Ils l’avaient enterré dans la forêt longée par l’autoroute, après lui avoir injecté une substance destinée à l’euthanasier. L'animal avait néanmoins réussi à creuser pour sortir de la tombe.

Olga Lystsevan a donné à manger à Kiryusha, puis l’a installé sur la banquette arrière de son véhicule. Le chien a dormi durant tout le trajet de 150 km jusqu’à Oukhta, où elle l’a confié à l’équipe du refuge Kind City.

Les bénévoles qui ont pris le Berger Allemand en charge ont découvert qu’il venait de Iemva, ville du nord-ouest du pays. Ils ont pu identifier et contacter les propriétaires. Ces derniers leur ont dit qu’ils voulaient le tuer en raison de sa mauvaise santé. Ils ont également reconnu lui avoir fait une injection. D’ailleurs, l’une des pattes de Kiryusha est rasée à l’endroit de la piqûre.

Or, le vétérinaire qui a examiné le chien après son sauvetage a confirmé qu’il ne souffrait d’aucune maladie grave. Les propriétaires ont répondu qu’ils avaient fait une « erreur » et se sont contentés de « s’excuser » pour leur acte d’une rare cruauté.

Ekaterina Nimak, membre de Kind City, a déclaré que « grâce à Olga, Kiryusha a commencé une nouvelle vie. Au refuge, il se montre très calme ». Elle explique, en effet, que le canidé « marche en laisse, ne court pas partout, n’a que rarement des conflits avec d’autres chiens et n’aboie pas ». Par ailleurs, il est très amical envers les humains.

Actuellement, il se trouve chez une famille d’accueil, qui l’aide à se remettre de sa terrible mésaventure qui, heureusement, s’est bien terminée pour lui.