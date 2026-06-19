Empathie canine : la science prouve que le bâillement de votre chien est une preuve d'attachement

Pourquoi votre chien bâille-t-il parfois juste après vous, ou plus facilement avec vous qu’avec un inconnu ? Une étude de l’université de Tokyo s’est penchée sur ce réflexe étonnant, qui pourrait révéler bien plus qu’un simple effet de « contagion ».

Avez-vous déjà entendu parler du « bâillement contagieux » ? Ce mécanisme correspond au fait de bâiller après avoir vu, entendu ou même simplement pensé à quelqu’un qui bâille. Relativement fréquent chez l’humain, il touche une grande partie de la population, et il est souvent associé à des phénomènes de contagion émotionnelle qui auraient un lien possible avec l’empathie. Mais qu’en est-il de nos amis à 4 pattes ? Les chiens ont-ils, eux-aussi, ce réflexe de bâillement contagieux ?

Ce phénomène a effectivement été aussi observé chez nos compagnons canins, ouvrant la question de l’empathie hétérospécifique, c’est-à-dire la capacité à réagir aux émotions ou aux comportements d’une autre espèce. Une étude menée par des chercheurs de l’université de Tokyo et publiée dans PLoS ONE* s’est justement intéressée à ce point.

Le test du bâillement contagieux chez le chien

Pour mieux comprendre le bâillement contagieux chez le chien, l’équipe de chercheurs de Teresa Romero a testé le rôle de la familiarité. L’expérience a ainsi consisté à exposer des chiens domestiques à 2 types de modèles humains : leur propriétaire (une figure familière) et un expérimentateur inconnu.

Dans chaque cas, les humains réalisaient soit un bâillement, soit des mouvements de bouche neutres, afin de comparer les réactions des toutous. Les chercheurs ont ensuite observé si les chiens bâillaient à leur tour et ont également mesuré certains indicateurs physiologiques, comme la fréquence cardiaque, pour évaluer leur état émotionnel.

Au total, ce sont 25 chiens vivant en foyer qui ont participé à l’étude, et qui ont été testés individuellement dans leur environnement habituel afin de limiter le stress. Une phase d’adaptation était prévue avant les tests pour les habituer au matériel et aux personnes présentes, et seuls les chiens à l’aise avec les inconnus ont été retenus.

Les chiens bâillent davantage avec une personne familière

Les résultats de cette expérience ont montré que les chiens bâillaient plus souvent lorsqu’ils observaient un bâillement humain que lorsqu’ils voyaient des mouvements neutres. Ils bâillaient encore davantage lorsque ce geste était réalisé par une personne familière, comme leur propriétaire. Aucun signe de stress physiologique (notamment au niveau de la fréquence cardiaque) n’a été relevé, ce qui suggère que le phénomène n’était pas lié à l’anxiété.

Ces résultats vont donc dans le sens d’un rôle possible du lien d’attachement et de mécanismes de cognition sociale proches de l’empathie, où les chiens réagiraient plus fortement aux comportements de leurs proches humains. Lorsque votre chien bâille en même temps que vous (ou juste après vous), cela peut donc traduire un lien affectif très puissant entre vous. Un chien très attaché à son maître sera en effet attentif à ses gestes et à ses émotions.

Face à ces résultats, les chercheurs restent toutefois prudents : certaines explications alternatives, comme un biais d’attention ou des effets liés à la méthodologie, pourraient aussi intervenir, et le débat scientifique sur l’origine exacte du bâillement contagieux chez le chien reste ouvert.

L’info Woopets – Pourquoi un chien bâille-t-il ?

Contrairement aux idées reçues, le bâillement chez le chien ne traduit pas uniquement de la fatigue. Il s’agit d’un véritable outil de communication qui peut refléter son état émotionnel :

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Fatigue ou détente : un chien détendu qui bâille est souvent simplement au repos ;

Attachement, empathie : certains chiens bâillent en réponse à leur maître, signe d’un lien affectif fort comme nous venons de le voir ;

Stress, anxiété : le bâillement est un signal d’apaisement utilisé pour gérer une situation inconfortable ;

Inconfort ou intimidation : il peut apparaître face à des inconnus, chez le vétérinaire ou dans un environnement nouveau ;

Ennui : un manque de stimulation physique ou mentale peut favoriser les bâillements ;

Confusion lors de l’éducation : il peut indiquer que le chien ne comprend pas une consigne ;

Réaction à une réprimande : il cherche alors à réduire la tension et à s’apaiser.

Pour comprendre ce que votre chien essaie d’exprimer lorsqu'il bâille, l’essentiel est d’observer le contexte et les autres signaux corporels.