Elmut, leader de l'alimentation fraîche pour chiens, ambitionne d'étendre la gamme de ses produits

Elmut, un service qui cuisine et livre sur l'ensemble du territoire français des repas frais, sains et équilibrés, a déjà trouvé ses prochaines résolutions : accélérer sa croissance grâce à une levée de fonds de plusieurs millions d'euros, et lancer une nouvelle gamme à destination des chats.

Maxime Cadin et Martial Dargent, 2 amis de longue date, n'ont pas créé une marque de « petfood » comme les autres. Elmut, c'est la promesse d'une alimentation artisanale de qualité et un vent de fraîcheur dans l'écuelle du chien. L'entreprise concocte des recettes à base d'ingrédients frais, sains et presque exclusivement français.

Les plats, confectionnés dans une cuisine aux normes de sécurité alimentaire humains en Charente-Maritime, sont livrés chaque mois au domicile du client, selon un modèle d'abonnement sans engagement. Adaptés aux besoins de chaque animal, dépourvus d'additifs et autres éléments douteux, ils se conservent facilement au réfrigérateur contrairement aux croquettes et pâtées.

De nouveaux produits en perspective

Maxime Cadin et Martial Dargent ont commencé leur activité en mettant eux-mêmes la main à la pâte. 1 million de repas plus tard, Elmut désire accélérer sa croissance, grâce à une levée de fonds de 1,7 million d'euros, réalisée auprès de plusieurs business angels entrepreneurs du web. Une somme qui a déjà un destin tout tracé...

Les fondateurs de la marque envisagent d'agrandir leur équipe, en recrutant du personnel pour ses services marketing, production et support client. Les fonds permettront également de développer sa gamme de produits. Les chiens ne seront plus les seuls à se lécher les babines !

En plus d'avoir pour ambition de proposer de nouvelles recettes pour les toutous, Elmut compte bien satisfaire l'estomac de nos moustachus préférés. « La France est le pays qui compte le plus de chats en proportion, et beaucoup souffrent d’obésité ou de problèmes rénaux, des pathologies dont le développement est favorisé par une alimentation inadaptée », a déclaré Maxime Cadin dans un communiqué.

Une alimentation de qualité pour préserver la santé de son animal

Trouver une solution afin de remplacer une alimentation inadaptée pour nos compagnons à 4 pattes, telle a été la volonté première d'Elmut. Bien que de plus en plus de propriétaires se mettent aux fourneaux pour faire plaisir à leur fin gourmet, il n'est pas toujours aisé d'élaborer des mets adaptés à ses besoins.

En plus de se révéler chronophage, cet atelier culinaire nécessite des connaissances strictes en nutrition canine. Résultat : pléthore de repas faits maison demeurent carencés, entraînant des effets indésirables à terme sur la santé de nos amis à fourrure.

En se basant sur les 2 tendances autour de l'animal de compagnie, que sont la premiumisation et l'humanisation, Elmut a fait appel à des spécialistes en nutrition canine afin de promouvoir de bons petits plats parfaitement équilibrés pour chaque chien.

Ainsi, la startup innove et évolue au gré d'une société toujours plus florissante.