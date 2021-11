Elmut : des repas frais, sains et équilibrés à portée de patte

Elmut : des repas frais, sains et équilibrés à portée de patte

Nos compagnons à 4 pattes méritent une alimentation de qualité adaptée à leurs besoins. Mais de nombreux propriétaires se perdent dans la jungle des produits proposés sur le marché. Difficile de faire le bon choix, quand tant de croquettes et de pâtées contiennent des ingrédients, parfois plus effrayants les uns que les autres. L'idéal pour préserver leur santé ? Une nourriture fraîche et faite maison. C'est à partir de ce constat qu'est née Elmut, une marque de « petfood » proposant des repas aussi savoureux que sains.

Il est agréable pour nous autres bipèdes de contempler nos amis à fourrure se lécher les babines après avoir terminé leur gamelle, mais il est tout aussi réconfortant de les voir évoluer en bonne santé.

Ce n'est pas un scoop : l'alimentation joue un rôle clé à ce niveau. Votre mission consiste à leur fournir des repas de qualité et adaptés à leurs besoins. Mais lorsque vous achetez les croquettes de Médor, lisez-vous leur composition avec attention ?

Pléthore de produits sont remplis d'aliments néfastes pour l'organisme de votre toutou adoré... Résultat : il risque de tomber malade et de rendre son dernier souffle plus tôt que vous ne l'espériez.

Les bienfaits d'une alimentation fraîche

Le chien partage votre maison, votre famille et votre quotidien : il vous aime et vous le prouve chaque jour. En retour, il vous incombe de subvenir à l'ensemble de ses besoins, et de lui offrir les meilleures conditions de vie possibles.

Afin qu'il se sente bien dans sa peau et dans ses pattes, il convient d'être attentif au contenu de son écuelle.

L'influence de l'alimentation sur l'espérance de vie du chien

Le régime alimentaire de votre animal de compagnie constitue l'un des principaux facteurs pouvant affecter sa longévité. Des facteurs qui, contrairement à la race et la taille, demeurent sous le contrôle de l'Homme.

Une étude scientifique, menée par les chercheurs belges Bruno Sapy et Gérard Lippert, a effectivement démontré que l'alimentation a un impact indéniable sur l'espérance de vie des canidés.

Alors que ceux nourris avec des aliments industriels vivent en moyenne 10 ans, les autres profitant de rations ménagères peuvent atteindre un âge moyen de 13 ans. Des repas faits maison, composés d'ingrédients frais et correctement dosés, ajoutent donc 32 mois de vie au quadrupède.

Ces données ont de quoi donner l'envie aux maîtres de mettre la main à la pâte. Et pourtant...

Gare à l'anthropomorphisme !

C'est tout à votre honneur d'enfiler votre tablier et d'allumer les fourneaux pour cuisiner les repas de votre chien. En règle générale, cet atelier culinaire se révèle être chronophage. Tout le monde n'a malheureusement pas le temps de jouer les chefs cuistots pour son partenaire canin.

Pis encore, les mets issus de vos mains créatives ne sont pas toujours adaptés à l'animal. La faute à l'anthropomorphisme, notamment : en voulant faire plaisir à leur fin gourmet, certaines personnes proposent une large variété de produits. Ils diversifient les repas de leur toutou, comme ils le feraient pour eux-mêmes.

Or, une myriade d'aliments s'avèrent toxiques ou n'apportent pas tous les nutriments essentiels réclamés par leur organisme. De ce fait, une grande partie des préparations sont carencées.

Il ne faut pas oublier qu'un chien n'a pas les mêmes besoins nutritifs qu'un humain. Cuisiner pour lui demande beaucoup de temps, d'une part, mais également d'excellentes connaissances en matière de quantités et de valeurs nutritionnelles.

Elmut : la promesse d'une alimentation de qualité

Maxime Cadin et Martial Dargent ont uni leurs forces et leurs savoirs pour fonder Elmut, un service qui livre des repas frais, sains ainsi qu'équilibrés. Ce concept original trouve son origine en 2018, au sein même de la sphère familiale. Bounty, le Cavalier King Charles de Maxime tombe malade.

La composition de ses croquettes et de ses pâtées habituelles fait froid dans le dos. Sous-produits animaux et végétaux, additifs et autres éléments douteux sont pointés du doigt. Maxime découvre alors les bienfaits d'une alimentation faite maison, qu'il désire partager aux autres canidés.

Un vent de fraîcheur dans la gamelle du chien

Pour le bien de nos amis à fourrure, Elmut concocte des recettes à base d'ingrédients frais, sains et presque exclusivement français. L'entreprise les sélectionne minutieusement et utilise les mêmes processus de traçabilité que les commerces de bouche. Les ingrédients non propres à la consommation humaine sont bannis.

Les plats sont confectionnés dans une cuisine aux normes de qualité de l'alimentation humaine en Poitou-Charente. La cuisson lente et à basse température préserve l'intégrité nutritionnelle des composants. Grâce à Elmut, la gamelle des chiens est remplie de 60 % de viande de qualité et d'abats nobles.

Les doses sont personnalisées en fonction du canidé, soit sa race, sa corpulence, son âge, son niveau d'activité physique ou encore son statut (castré / stérilisé). Pour cerner au mieux les besoins de son petit protégé, le propriétaire remplit rapidement un questionnaire, avant que l'équipe Elmut ne passe en cuisine.

Une fois terminés, les repas sont livrés par colis réfrigéré directement à domicile. Les boudins contiennent les rations journalières, qui permettent à l'hôte gourmand de tenir jusqu'à la prochaine commande.

Une entreprise bien alléchante

Au menu chez Elmut, vos boules de poils peuvent découvrir des délices au poulet, à la dinde et au bœuf. Les mets sont complets, équilibrés et hautement digestibles ; ils peuvent être conservés un mois au réfrigérateur ou 6 mois au congélateur. Les 2 premières recettes ne contiennent même aucune trace de céréale.

Afin d'être parfaitement équilibrés, Elmut ajoute un complément mineralo-vitaminé 100% naturel à base notamment d'algues de Bretagne. Minéraux et vitamines sont au rendez-vous, pour le plus grand bonheur de l'organisme de votre chien.

Après avoir transmis les informations clés concernant votre compagnon lors du questionnaire en ligne, vous avez le choix entre 3 formules. Comme son nom l'indique, « 100 % Elmut » suggère que le maître ne donne que de la nourriture propre à la marque. « 25 % Elmut » et « la demi-pension » lui permettent, quant à elles, de les mélanger à d'autres croquettes, pâtées ou plats faits maison.

Les tarifs dépendent de la quantité livrée, qui découle des besoins caloriques de chaque animal. Vous pouvez compter en moyenne: 0,95 € le repas pour un petit chien, 1,80 € pour son homologue de taille moyenne et 2,50 € pour un grand gabarit.

Il ne reste plus qu'à souhaiter un bon appétit à votre partenaire canin !

Pour découvrir le service, cliquez ici...