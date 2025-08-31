« Elle veut être la meilleure amie de tout le monde », cette chienne ne raterait son rendez-vous avec les vaches pour rien au monde (vidéo)

Certains animaux sont si farouches qu'il est presque impossible de les approcher. D’autres, en revanche, sont tellement sociables, qu’ils se lient d’amitié avec tout le monde, humains, canins… et même bovins. Un peu comme Luna, dont les meilleures amies sont des vaches situées dans le champ jouxtant la maison de sa maîtresse.

Luna est une femelle Staffordshire Bull Terrier de 18 mois. Outre sa fougue caractéristique de son jeune âge, la chienne présente également une personnalité particulièrement sociable, comme l’explique à Newsweek , Skye Campbell, sa maîtresse : “ C'est la fille la plus heureuse et la plus adorable qui soit, et je dis toujours qu'elle croit que tous les êtres vivants sont sur cette terre uniquement pour elle”, ajoutant : “Elle veut être la meilleure amie de tout le monde. Tout ce qui bouge, elle veut jouer avec”.



© @skyecampbell96 / TikTok

La jeune femme de 29 ans, originaire d’Écosse (Grande-Bretagne) a d’ailleurs de quoi prouver la grande facilité avec laquelle Luna se lie d’amitié . En effet, Skye a décidé de créer un compte sur TikTok afin de partager les rencontres de sa chienne avec ses amies. Elle déclare : “Luna nous apporte tellement de joie, il est donc tout à fait normal que nous la partagions avec le monde entier”.

Sur les nombreuses vidéos postées, on peut donc voir le toutou avec ses copines… les vaches . Oui, oui, des vaches. Celles-ci sont effectivement les voisines directes de Skye et de sa compagne à 4 pattes. Avec le temps, canidé et bovins ont appris à faire connaissance, et un lien profond s’est établi entre eux. Si les vaches sont sorties les premières, alors elles se couchent le long de la clôture pour attendre leur copine. A contrario, si Luna est dans le jardin, mais que le champ est vide, elle peut passer une grande partie de la journée assise près de la clôture jusqu’à ce que ses amies arrivent. Elle explose alors de joie, courant dans tous les sens , s’approchant des bovins et finissant par les saluer à coups de léchouilles.

Les vidéos montrant ces adorables instants de partage ont rapidement conquis le cœur des internautes. Certaines scènes ont même atteint plus d’un million de visionnages. On peut les comprendre, comment résister à tant de tendresse ?

