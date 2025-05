Elle sauve une chienne découverte seule sur l'autoroute et l'emmène sur son lieu de travail en attendant les retrouvailles avec son maître

Dans le comté anglais du Cheshire, une course contre la montre s’est jouée pour sauver une chienne perdue au milieu du trafic. Grâce à l’intervention rapide d’une automobiliste au grand cœur, cette fugueuse à 4 pattes a été mise en sécurité à la clinique de sa sauveuse. Il ne restait plus qu’à retrouver son propriétaire.

On ne connaît pas son nom, mais on sait qu’elle a été sauvée par une dame bienveillante et qu’elle a pu rentrer auprès des siens après s’être retrouvée en mauvaise posture, courant seule au milieu des voitures qui passaient à vive allure. Une chienne s’étant aventurée sur une route fréquentée de l’ouest de l’Angleterre a, en effet, été secourue par une automobiliste et rendue à sa famille quelques heures plus tard, rapportait The Chester Standard le jeudi 29 mai.



Medica Clinic / Facebook

Alison Selvarajah est la propriétaire de la clinique locale Medica, qu’elle avait fondée en mars dernier. Elle se sert de la page Facebook qu’elle consacre à son établissement pour le promouvoir, mais aussi pour lancer ou relayer des appels à la solidarité en faveur de bonnes causes. C’est ce qu’elle a fait hier après avoir porté secours à l’animal évoqué plus haut.

Elle était au volant de sa voiture quand elle a vu la chienne en question, une femelle Welsh Corgi Pembroke, seule au milieu du trafic routier à Hoole dans la banlieue de Chester, non loin de la frontière galloise.

Alors que les autres automobilistes passaient leur chemin, Alison Selvarajah a décidé de lui venir en aide. Elle a suivi « sur environ 1,5 à 3 kilomètres » cette chienne qui « semblait effrayée ».

Fin de cavale et retrouvailles à la clinique

Quand cette dernière, épuisée, s’est arrêtée dans le quartier de Boughton, elle a compris que c’était le moment ou jamais pour intervenir et mettre fin à sa dangereuse cavale. Avec l’aide d’un passant, elle a réussi à la faire monter à bord de son véhicule. La Corgi était enfin en sécurité.

Alison Selvarajah l’a ensuite emmenée à la clinique et a partagé des photos d’elle sur Facebook dans l’espoir que ses maîtres la reconnaissent et viennent la chercher. C’est effectivement ce qui s’est produit.

Les retrouvailles avec le propriétaire de la chienne, soulagé et plein de gratitude envers la sauveuse, ont eu lieu l’après-midi-même.

