Elle sauve un chien abandonné chez ses voisins et découvre qu'une autre âme en détresse espérait aussi une main tendue (vidéo)

Au Texas, une mère de famille s’est retrouvée impuissante face au triste sort d’un chien abandonné dans la propriété voisine. Malgré les obstacles et le manque de soutien des autorités, elle a refusé de détourner le regard. Son geste de compassion a marqué le début d’un sauvetage poignant, qui en a d’ailleurs entraîné un autre.

Stephanie Garcia, 26 ans, et sa famille habitent le comté de Liberty au Texas (Etats-Unis). Par une chaude après-midi de mai 2025, elle a par la fenêtre de sa cuisine vu un chien errer dans le jardin de la maison d’à côté, qui était vide depuis des jours après le déménagement des voisins.



@steephanieeraee / TikTok

Comme elle n’avait pas le droit de s’introduire dans la propriété, elle a décidé de laisser de la nourriture et de l’eau près du portail. La mère de 2 enfants en a ensuite informé la SPCA locale, mais cette dernière n’a pas obtenu l’autorisation du juge du comté d’accéder à la maison en question. Stephanie Garcia s’est tournée vers d’autres associations, mais aucune ne pouvait intervenir.

2 semaines plus tard, elle a vu une femme se présenter à la propriété avec les clés. Celle-ci lui a enfin donné la permission d’y entrer pour venir en aide au quadrupède, qu’elle a appelé Chance.



@steephanieeraee / TikTok

“Chance a arrêté de nous fuir”

“Chance aurait été laissé livré à lui-même, dans la chaleur du sud du Texas, sans nourriture ni eau si mon mari et moi n'étions pas intervenus“, raconte Stephanie Garcia, à People .

Elle ne savait pas s’il appartenait à la famille qui avait déménagé ou s’il avait été délaissé par quelqu’un d’autre, le secteur étant tristement connu pour ses nombreux abandons. Quoi qu’il en soit, le couple était fermement décidé à gagner sa confiance. Un travail qui nécessitait toutefois du temps et de la patience, car l’animal était encore très méfiant.

“Chance était terrifié et il était clair qu'il avait traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie”, dit sa bienfaitrice, dont la famille comportait déjà 4 autres chiens.

“Nous ne nous sommes pas approchés de lui les premiers jours, nous l’avons laissé se familiariser avec nos visages, nos odeurs et nos voix, poursuit-elle. Au bout d’une semaine [...], Chance a arrêté de nous fuir et nous l'avons vu devenir plus à l'aise.”

Au 14e jour, le chien l’a suivie chez elle, puis a passé un peu de temps dans son garage, réalisant qu’il s’agissait d’un endroit sûr. Il était désormais plus détendu en présence de Stephanie Garcia et de son mari. Il remuait même la queue.



@steephanieeraee / TikTok

Le 20 juin, il semblait enfin prêt à rester. Un vétérinaire est venu l’examiner sur place, dans le garage. Il a été traité contre les vers du coeur.

Double sauvetage, double adoption

Ce sauvetage n’en était qu’à ses débuts, mais il en annonçait un autre. “Quelques jours après avoir pris Chance en charge, j'ai entendu des hurlements dehors, raconte la jeune femme. A ma grande surprise, une chienne se trouvait dans mon garage avec lui, une femelle Berger Allemand qui semblait errante.“

Stephanie Garcia s’est renseignée à son sujet dans le quartier, apprenant ainsi qu’on l’avait abandonnée plusieurs mois plus tôt. Elle a décidé de l’appeler Nova.

Son mari s’est chargé de présenter Chance et Nova à leurs 4 chiens. S’occuper de 6 canidés n’est pas simple financièrement pour le couple, mais Stephanie Garcia et son conjoint sont déterminés à faire en sorte que leurs protégés ne manquent de rien et s’épanouissent.



@steephanieeraee / TikTok

Grâce à eux et à leurs congénères, Nova et Chance découvrent l’amour et le bonheur.

“Les chiens ne méritent pas d'être traités de manière horrible ou jetés comme des déchets, dit-elle. J'ai publié mon histoire sur les réseaux sociaux concernant Chance et Nova dans le but de sensibiliser le public. Le problème des animaux devient incontrôlable au Texas, et voir cela est déchirant.”



@steephanieeraee / TikTok