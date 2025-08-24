En entrant dans son garage, elle découvre une chatte errante en plein travail (vidéo)

Cinnamon cherchait un endroit confortable pour donner naissance à sa progéniture et s’est installée dans un garage choisi au hasard, ou peut-être pas. En la découvrant, la fille des propriétaires s’est donné pour mission de prendre soin d'elle, et bien plus encore. C'était comme si la féline l'avait choisie, alors elle comptait bien la garder sous son aile.

Cinnamon errait en quête d'un endroit où elle pourrait mettre au monde ses petits. Elle s'est faufilée dans le garage d'une famille et a commencé le travail. Une jeune femme nommée Savannah sur les réseaux sociaux l’a alors découverte et est devenue son ange gardien. Depuis, les 2 ont noué un lien très fort.

Pour Savannah, l'arrivée de Cinnamon dans sa vie était un coup du destin. Elle a tout de suite ressenti l'envie de la protéger, ainsi que ses chatons. Alors, quand elle a remarqué la chatte dans le garage, elle a demandé à ses parents de ne pas la chasser. Au départ, ceux-ci étaient réticents à la garder, mais leur enfant ne leur a pas vraiment laissé le choix.

@_savansta_ / TikTok

Une famille sereine

Cinnamon n'était pas très amicale avec Savannah au début, mais cette dernière savait que sa protégée avait besoin de temps pour faire confiance. Une fois qu'elle a compris qu'elle était en sécurité auprès de sa bienfaitrice, elle s'est totalement laissé aller. Elle a commencé à accepter son affection, et la laissait s'occuper de ses chatons. C'était le signe que cette humaine au grand cœur faisait désormais partie de sa famille.

Elle a bien fait de lui accorder cette chance, car elle n'a plus jamais manqué de rien à partir de ce moment. Dans la rue, elle devait constamment trouver le moyen de se nourrir et de rester en sécurité. Des besoins dont elle n'a plus à se soucier sous la protection de Savannah.

L'avenir de ses petits est assuré, d'autant plus que Savannah a reçu un soutien énorme de la part des internautes qui ont suivi cette histoire. Un bon nombre d'entre eux ont demandé comment aider les félins et la bonne Samaritaine a dressé une liste du matériel dont elle avait besoin pour prendre soin d'eux. Depuis, les quadrupèdes ne cessent de recevoir des cadeaux de la part d’inconnus au grand cœur.

A priori, Savannah devrait garder toute la petite famille, mais il est possible de suivre les mises à jour sur son compte TikTok.