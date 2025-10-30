« Elle pense encore hurler comme avant » confie son maître, ému par les cris silencieux de sa vieille Husky (vidéo)

Scarlet a 14 ans et a perdu l’usage de sa voix. Mais c’est surtout un Husky avant tout et hurler fait partie de sa nature. Puisqu’elle est sourde, elle ne se rend pas compte qu’aucun son ne sort de sa gorge. Alors, elle continue de crier comme elle le faisait autrefois, bien que cela soit de manière silencieuse désormais.

Jordan, une propriétaire de chiens originaire du Pays de Galles, met fréquemment ses boules de poils à l’honneur sur les réseaux sociaux. L’une d’elles, une femelle Husky nommée Scarlet, a récemment fait rire les internautes, car malgré ses soucis de santé, elle reste très fidèle à sa race.

En effet, les Huskys sont connus pour leur caractère bien trempé ! Nombreuses sont les vidéos montrant des toutous têtus qui savent donner de la voix pour se faire entendre. Les hurlements font d’ailleurs partie de leur ADN, parce qu'ils les utilisaient auparavant pour communiquer au sein de leur meute. Ils sont désormais connus pour être très bavards, et Scarlet ne déroge pas à cette règle.

@jordanpupstylist / TikTok

Un cri silencieux

Avec l’âge, la chienne a perdu sa voix et elle ne s’en rend pas compte, car elle est presque totalement sourde. Alors, elle continue de hurler, du moins, elle pense toujours le faire quand elle souhaite se faire entendre par sa maîtresse. Dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par Newsweek , on la retrouve face à son propriétaire, qui est assis sur le canapé.

Il mange du gâteau et Scarlet aimerait bien avoir sa part. Et puisque cette dernière est un Husky, elle hurle pour recevoir son dû ! Du moins, c’est ce qu’elle pense faire, car aucun son ne sort de sa bouche. Néanmoins, son maître aimant fait comme s’il avait entendu sa requête et lui offre un petit morceau de son dessert.

Les internautes ont été attendris par le comportement de Scarlet et certains ont plaisanté dans la section des commentaires : « S'il vous plaît, faites taire ce chien ! Ses hurlements vont réveiller les voisins », écrivait une personne, « Je t'entends haut et fort, mon pote », encourageait une autre personne.

Scarlet n’a peut-être plus de voix, mais elle sait toujours comment se faire remarquer !