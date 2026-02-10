Elle pensait sauver 4 chiens dans un verger, mais en découvre 9 de plus et refuse d'en abandonner un seul

En octobre dernier, un agent du service de protection animale de Fresno (Californie, États-Unis) a reçu un appel concernant 4 chiens abandonnés dans un verger. Mais en arrivant sur les lieux, la sauveteuse Priscilla Wolcott est tombée nez à truffe avec un plus grand nombre d’animaux que prévu…

En apprenant l’existence de 4 chiens abandonnés et en mauvais état dans un verger, l’équipe des Fresno Humane Animal Services a immédiatement su qu’elle devait les aider. La sauveteuse, Priscilla Wolcott, a pu se rendre sur les lieux que 2 jours après avoir reçu le signalement, notamment en raison du long trajet à effectuer.

L’employé ayant alerté l’organisation a indiqué la présence d’une mère et de ses 3 petits. Avec ses collègues, il s’est occupé des canidés durant son temps libre en attendant les secours.

« Personne ne vit là-bas, déclare Priscilla à la rédaction de The Dodo, les chiens dépendaient donc de ces travailleurs qui avaient la gentillesse de les nourrir et de les abreuver. »

© Priscilla Wolcott

Beaucoup plus de chiens que prévu

Une fois arrivée, la sauveteuse a découvert le quatuor, mais également une autre chienne avec ses nouveau-nés, ainsi qu’un chien adulte. Au total, 13 boules de poils étaient présentes sur les lieux et attendaient d’être sauvées !

Comme le rapportent nos confrères d’outre-Atlantique, la seconde mère avait mis bas au cours des jours qui se sont écoulés entre le signalement et l’arrivée de Priscilla. Cette dernière « était encore sous le choc du nombre impressionnant d’animaux dans le verger » et « fut tirée de sa torpeur par les chiens qui accouraient vers elle ».

© Ruff Day Rescue

Amicaux et confiants, les va-nu-pattes ne cessaient de remuer la queue en présence de leur sauveuse, mais aussi de lui lécher les mains. Bien qu’elle n’ait pas été préparée à transférer autant de toutous au refuge ce jour-là, Priscilla a trouvé le moyen de tous les installer dans sa camionnette.

« D’habitude, on ne met pas les animaux sur la banquette arrière, pour des raisons de sécurité et tout ça, confie-t-elle, mais je me suis dit : “Je ne vais pas en laisser un seul dehors. On trouvera une solution de toute façon.” »

© Ruff Day Rescue

Un dénouement heureux pour tous les chiens

Heureusement, les 13 rescapés étaient en bonne santé. Les 2 mamans et leurs chiots ont été pris en charge par un autre refuge, le Ruff Day Rescue, où les petits canidés ont bien grandi jusqu’à leur adoption. Ils ont tous rapidement trouvé une famille aimante pour la vie !

Quant au 3e chien adulte sauvé dans le verger, il a été chouchouté par le personnel Fresno Humane Animal Services. Lui aussi a fini par être adopté.

Priscilla Wolcott, qui ne s’attendait pas à secourir 13 toutous en détresse l’année dernière, est heureuse d’avoir changé leur vie. Grâce à ce sauvetage, ils ont tous obtenu une seconde chance. « Les voir si heureux, vivant pleinement leur vie, aimant leurs familles et étant aimés par elles, me rappelle constamment pourquoi je fais ce métier », conclut la sauveteuse.