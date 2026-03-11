« Elle n'y retournera pas », une femme retrouve une chienne abandonnée à 2 reprises et lui offre un foyer pour toujours (vidéo)

Sur une route de campagne, une jeune femme pensait simplement venir en aide à un chien errant. Mais en reconnaissant la chienne qu’elle avait déjà sauvée une première fois, elle a immédiatement compris que l’animal avait été abandonné à nouveau par son propriétaire. Cette fois, c'était décidé : elle allait lui offrir elle-même le foyer aimant que cette boule de poils méritait.

Lorsqu’on tombe sur un chien errant, le premier réflexe est généralement d’essayer de retrouver son propriétaire. Mais que faire lorsque celui-ci a déjà abandonné son animal à plusieurs reprises par le passé ? C’est à ce dilemme moral qu’une utilisatrice de TikTok a été confrontée récemment. Et elle n’a pas mis longtemps à prendre sa décision…

« Abandonnée 2 fois par son propriétaire »

Dans une vidéo relayée par Newsweek, la jeune femme raconte avoir trouvé une chienne seule sur une route de campagne du Kansas (États-Unis), une situation qu’elle avait déjà vécue auparavant. Elle écrit : « Abandonnée 2 fois par son propriétaire dans le comté. C'est la deuxième fois que je la trouve. Elle n'y retournera PAS. »

Sur les images, on la voit ainsi appeler la boule de poils, qui court aussitôt vers elle avant de se jeter dans ses bras pour de longs câlins, visiblement heureuse de la retrouver.

© @takarebear / TikTok

Très émue, la jeune femme promet alors que la chienne « ne sera plus jamais battue, étranglée ou abandonnée ». En légende, elle explique que « le pauvre chien avait vécu un véritable enfer » et ajoute : « Je suis tellement heureuse de l'avoir retrouvée vivante. Elle n'aura plus jamais à endurer ce qu'elle a vécu. »

Elle précise également que la première fois qu’elle l’avait trouvée, elle l’avait confiée à un refuge, où son ancien propriétaire était venu la récupérer, avant de l’abandonner à nouveau à plus de 16 kilomètres de chez lui.

Une maison aimante pour toujours

Cette vidéo a rapidement touché des milliers d’amoureux des animaux, qui l’ont visionnée près d’un million de fois.

Les internautes ont d'ailleurs réagi avec émotion à cette situation : l’un a remercié la femme « de l'avoir trouvée et de s'être souciée d'elle », tandis qu’un autre a commenté : « elle a couru vers vous comme si vous lui aviez toujours appartenu ».

© @takarebear / TikTok

Dans une vidéo plus récente, la bonne samaritaine a donné des nouvelles de la chienne baptisée Keekee : elle porte désormais un collier et elle est parfaitement installée dans sa nouvelle maison pour toujours, découvrant notamment les coussins moelleux.

Elle écrit que la chienne « se porte à merveille » et ajoute : « Elle s'installe et prend ses marques. Des fans lui ont envoyé des cadeaux : un nouveau lit, des bâtonnets à mâcher, des osselets, des jouets, des friandises et de la nourriture. Un immense merci à tous ! » Après tant de souffrances, une nouvelle vie pleine d’amour s’offre désormais à cette adorable boule de poils !