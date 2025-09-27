Après avoir été abandonné 2 fois dans le désert, ce Mastiff démarre avec un immense courage un nouveau chapitre de sa vie (vidéo)

Ce grand chien dont la douceur est évidente a subi plusieurs épisodes très douloureux. Alors qu’il vit en Californie du Sud (États-Unis), c’est dans le désert que ses anciens propriétaires ont décidé de l’abandonner. Par chance, il a croisé assez rapidement la route d’une association impliquée.

Ce pauvre Mastiff a été retrouvé dans un état très grave au moment de son sauvetage, racontait PetHelpful. Ayant attendu de l’aide durant plusieurs heures dans le désert, il était dans une situation de déshydratation sévère. Une vidéo publiée sur TikTok a permis de voir que le chien se portait beaucoup mieux depuis sa prise en charge. Ce qu’il peut espérer de mieux pour l’avenir : trouver son foyer pour la vie.

Une intervention marquante

Les bénévoles de Rebel Souls Rescue, basée en Californie, se souviennent parfaitement de ce sauvetage qui a suscité plusieurs inquiétudes. Dans un premier temps, c’est le lieu du sauvetage, le désert californien, qui a inquiété les équipes, puis la taille du chien, le Mastiff pouvant peser jusqu’à une centaine de kilos.

Au moment de la rencontre, le chien nommé Ferdinand semblait réellement soulagé de voir l’équipe arriver. La suite de son parcours a été marquée par ce même soulagement.

« Une promenade de liberté »

Après un suivi vétérinaire intense et des soins essentiels, notamment pour surmonter la forte déshydratation et l’insuffisance cardiaque du chien, Ferdinand a pu goûter à la vraie liberté. Il a été question, un temps, d’emmener le Mastiff vers un refuge pratiquant l’euthanasie, mais l’idée a été rapidement abandonnée lorsque la possibilité d’un accueil en famille s’est dessinée.

En vidéo, sur le compte TikTok « @teras233 », c’est bien la liberté de Ferdinand qui est célébrée. On constate que Ferdinand, à bord d’un véhicule qui l’emmène en promenade, profite à fond de sa friandise et de toute l’attention qui lui est donnée.

Une médiatisation qui devrait porter ses fruits

Pour l’heure, Ferdinand a pu rejoindre sa famille d’accueil, dans laquelle il se sent parfaitement bien et où il essaie de surmonter ses problèmes de santé. Les bénévoles de Rebel Souls Rescue se sont faits la promesse de trouver une famille définitive pour ce grand garçon qui mérite amplement l’apaisement.

Les internautes sont derrière ce bonhomme à travers leurs commentaires d’encouragements ou de révolte. Ils expriment par exemple : « Comment pouvez-vous ne pas aimer un Mastiff ? », ou encore : « Les plus grands et doux géants que j’ai jamais eus », à propos de la race Mastiff.