Endeuillée par la mort de son mari, une femme ouvre son coeur à 2 petits chiens qui espéraient ne jamais être séparés

Darlene Segers et son mari ont toujours vécu avec des animaux de compagnie. Durant des années, des petites boules de poils ont égayé leur foyer rempli d’amour. Le couple partageait cette grande passion.

Mais il y a peu de temps, Darlene a dû faire le deuil de son époux. « Mon mari est récemment décédé, ce qui m’a laissée extrêmement triste et seule », confie-t-elle à la rédaction de Newsweek. Pour lutter contre la solitude et prendre un nouveau départ, Darlene a décidé de pousser les portes du refuge animalier le plus proche. Elle est repartie avec son nouveau compagnon à 4 pattes, un chien croisé.

3 chiens à la maison

Toutefois, son histoire d’adoption ne s’arrête pas là. Plus tard, un ami lui a parlé de 2 petits chiens issus d’un croisement entre un Shih Tzu et un Caniche. Les jeunes canidés cherchaient un foyer aimant pour la vie, et étaient inséparables.

Darlene savait qu’elle ne pouvait pas les séparer, et a fait le choix de les accueillir ensemble. Bien que 3 toutous représentent plus de travail, Darlene affirme que cela « en vaut vraiment la peine ».

« Ma maison n’est plus calme. Je les aime tous. Ils me tiennent très occupée et, le soir, je suis très fatiguée, indique-t-elle, ils ne sont jamais seuls. Ils jouent toute la journée et se livrent parfois des batailles, comme le font les frères et sœurs. Ils se blottissent toujours les uns contre les autres la nuit. »

Comme le rapportent nos confrères d’outre-Atlantique, Darlene espère que son histoire encouragera d’autres personnes à adopter des animaux, en particulier des frères et sœurs qui ne méritent pas d’être séparés. « Ils seront heureux de l’avoir fait », conclut la veuve, ravie d’avoir de la compagnie au quotidien.