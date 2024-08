Un chien réformé de l'armée et son maître se retrouvent après un an et demi de séparation grâce à une association

Spécialisé dans la détection d’explosifs, Donnie menait une belle carrière militaire jusqu’à ce qu’une blessure y mette fin. C’était l’occasion ou jamais pour son ancien maître-chien de le retrouver et l’adopter. L’entreprise était tout sauf simple, en raison notamment des 4500 kilomètres qui les séparaient et des tracasseries administratives. C’est alors qu’une association est entrée en scène.

Donnie le Berger Belge Malinois et Carlos Aranda sont aux anges. Le chien et son maître se sont retrouvés après une année et demie de séparation et ne seront plus jamais privés l’un de l’autre. Leurs retrouvailles ont eu lieu à Selma, en Californie (Etats-Unis), lors d’une petite cérémonie pleine de joie et d’émotion.

Membre de la marine militaire américaine (United States Navy), Carlos Aranda avait rencontré Donnie sur la base de Norfolk en Virginie. L’homme commençait alors le programme de formation de maître-chien de travail pour la Navy et s’était vu affecter le quadrupède, qui avait été entraîné à la détection d’explosifs.



« Ils te mettent avec un chien qui sait ce qu'il fait, explique Carlos Aranda à FOX 26 News. Il m'a aidé à devenir le maître-chien que je suis aujourd'hui. Il m'a montré les ficelles du métier ».

Le binôme ainsi constitué avait servi ensemble pendant 3 ans, prenant part à une variété de missions dont certaines en lien avec la protection du président des Etats-Unis. Carlos Aranda et Donnie ont ensuite été séparés.



Le premier a été envoyé à l’autre bout du pays, à la base aéronavale de Lemoore en Californie en l’occurrence, tandis que le Malinois a continué de travailler à Norfolk aux côtés d’un autre maître-chien.

« J’ai hâte de l’emmener à la plage »

Jusqu’à cette blessure à la patte pour Donnie et qui, paradoxalement, a été une bonne nouvelle pour l’un comme pour l’autre. Le duo avait enfin une chance d’être reconstitué, mais dans le civil cette fois-ci. Le chien a effectivement été mis à la retraite et, dès qu’il l’a su, Carlos Aranda a multiplié les contacts dans l’espoir de l’adopter.

Il s’est adressé à l’association new-yorkaise Paws of War, qui s’est employée à faciliter les retrouvailles. Elle n’a d’ailleurs pas fait qu’organiser le voyage du Malinois vers la Californie ; elle s’est également engagée à aider Carlos Aranda à assurer les soins de son chien.



« J’ai hâte de l’emmener à la plage, confie le militaire. J’ai hâte de lui offrir un pup cup [NDLR : boisson pour chien]. Je veux l’emmener au parc canin ».

Carlos Aranda ajoute qu’il doit encore servir 2 ans à Lemoore. Il projette ensuite de s’installer à San Diego avec Donnie.

