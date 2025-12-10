« Elle l’a câlinée pendant qu’elle allaitait ses bébés », une chienne aide sa meilleure amie à prendre soin de ses chiots

Ces sauveteurs avaient été appelés pour la présence de plusieurs chiots livrés à eux-mêmes dans un jardin abandonné. Lorsqu’ils se sont rendus sur place, ils ont aperçu 2 chiennes, mais il n’y avait aucune trace de chiots. La suite de leur enquête a révélé une réalité étonnante.

Donna Lochmann, agent en chef du sauvetage de St Louis (États-Unis), avait prévu du matériel pour recueillir les chiots dont il était question. Finalement, elle et son équipe ont dû revoir leurs plans en fonction de la situation.

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Des « inséparables »

The Dodo revenait sur l’étonnement de cette équipe qui a découvert une « Maman et sa meilleure amie » qui étaient des vraies « inséparables ». L’équipe s’est engagée : « Nous ne laisserions pas cette amie derrière nous ».

Dans un premier lieu, 2 cages piégées ont été placées de part et d’autre du terrain et avaient pour vocation de capturer les 2 chiennes adultes.

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Un travail collectif de longue haleine

Rapidement, les voisins de l’endroit se sont joints à l’équipe pour rechercher les chiots qu’ils avaient entendus. Au bout de plusieurs heures, les chiots ont été aperçus sous un tas de bois. Au nombre de 8, ils ont été rapidement mis en sécurité. Alors que les sauveteurs s’activaient, la maman est rentrée dans une des cages, permettant de rassembler toute la petite famille. Une première partie de l’équipe est repartie, tandis que Donna est restée sur place, avec une autre cage, pour capturer l’autre chienne adulte.

La sauveteuse expliquait : « Son amie semblait comprendre ce que nous avions besoin qu’elle fasse ».

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Une grande famille soudée

Lorsque la totalité des chiens sont arrivés au refuge, les bénévoles ont été frappés par autant de bienveillance. Les uns et les autres semblaient se connaître depuis toujours. Lorsque la maman allaitait ses bébés, son amie était là pour la soutenir. L’équipe témoignait : « Elle l’a câlinée pendant qu’elle allaitait ses bébés et l’a même aidée à s’occuper de ses chiots. Lorsqu’ils sont séparés, ils se renferment ».

A lire aussi : En quête de fraîcheur lors d'une promenade, ce Bouvier Bernois décide de "ne faire qu'un avec la rivière" et ne veut plus en sortir (vidéo)

Un avenir pensé en duo

Les chiots ont quitté le nid les uns après les autres. Ayant bénéficié d’un bon accompagnement, ils ont vite trouvé leur place dans des familles. Parallèlement, les 2 amies étaient toujours aussi liées, et il semblait évident qu’elle poursuive leur chemin ensemble. Actuellement, le refuge est à la recherche d’une famille qui sera disposée à accueillir le duo.