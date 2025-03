Venus au secours d’une chienne attachée à une niche sous -10 degrés, les sauveteurs découvrent qu'elle cache 6 chiots à sauver

C’est Donna Lochmann et son équipe du Stray Rescue of St. Louis (SRSL) qui étaient présents sur les lieux, expliquait The Dodo. En se rapprochant de la niche dont la chienne était prisonnière, ils ont découvert 6 petites boules de poils, certainement nées il y a peu. La maman, nommée Galentine, a fait preuve d’un courage immense et s’est montrée très reconnaissante envers l’équipe venue à sa rencontre.

S’adapter à la situation

Venus avec une cage, les sauveteurs ont revu leurs plans et ont procédé d’une autre manière face à la situation. Ils ont tout d’abord évacué les 6 bébés, les séparant un court instant pour les installer à l’arrière du camion, dans des couvertures. En état d’hypothermie, les chiots se sont assoupis parmi les tissus, collés les uns contre les autres. Le tour de Galentine est ensuite venu. La maman a compris que l’équipe lui voulait du bien et s’est donc laissée faire, enfin débarrassée de sa chaîne et de son collier. Famélique, la chienne était partagée entre soulagement et épuisement profond.

Son comportement à bord du véhicule était lourd de sens. La directrice de la communication, Natalie Thomson, expliquait : « Elle est montée sur nos genoux dans la Jeep et a sauté à l’arrière pour sentir ses bébés et s’assurer qu’ils étaient tous là ».

« Une victoire majeure »

Les sauveteurs sont plus que satisfaits d’avoir pu mener à bien ce sauvetage difficile.

Au refuge, Galentine est restée avec ses bébés. Elle a pu les nourrir, les protéger, autant que nécessaire, jusqu’à leur maturité.

Les chiots ont ensuite été placés en famille d’accueil, dans l’optique d’une adoption définitive. Ils s’épanouissent et grandissent à merveille, ayant pu compter sur la présence précieuse de leur dévouée maman.

Galentine, quant à elle, a reçu une très belle nouvelle. Un couple a repéré son profil lors d’un événement d’adoption et a eu un coup de cœur immédiat. La courageuse chienne est donc en route vers sa nouvelle vie. Les bénévoles soulignaient : « À 2 ans, elle n’est encore qu’un bébé ».