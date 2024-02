Après 753 jours de refuge, cette chienne sourde tombe enfin sur la personne qui a changé sa vie

Le temps peut être très long au refuge malgré la bienveillance du personnel. Lucy Ballerina a passé plus de 2 ans au chenil, où elle était aimée de tous. Toutefois, les bénévoles espéraient la voir partir un jour, car elle méritait d’avoir sa propre maison et sa famille. Leur souhait, et celui de la chienne, a finalement été exaucé après une longue attente.

C’est officiel : Lucy Ballerina a quitté l’organisme de sauvetage Humane Society of El Paso après y avoir séjourné pendant 753 jours ! Cette nouvelle joyeuse a été partagée le 4 février dernier sur Facebook et relayée par Newsweek. La chienne sourde dispose désormais d’un toit chaleureux et d’une famille aimante pour s’épanouir.

La femelle croisée Dalmatien de 3 ans a passé presque toute sa vie au refuge. À son arrivée, elle n’avait pas vraiment confiance en elle, ce qui la rendait craintive. Son absence d’ouïe amplifiait son sentiment d’insécurité. Elle s’effrayait facilement, alors la vie au chenil était difficile pour elle, car il y a beaucoup d'agitation sur place.

Humane Society of El Paso / Facebook

« Tout le monde aime Lucy »

Le personnel du centre a progressivement montré à la chienne qu’elle n’avait rien à craindre à ses côtés. Il lui a fallu un peu de temps pour sortir de sa coquille, mais quand elle a compris qu’elle était en sécurité, sa belle personnalité a émergé. Elle faisait l'unanimité auprès des bénévoles : « Je suis vraiment chanceuse d'avoir tant appris de Lucy Ballerina. Elle a montré tant d'amour à ma famille et même à mes amis. C’était juste une joie de l’avoir à côté de moi » partageait Valerie Alvara, qui a accueilli temporairement la chienne chez elle.

Lucy Ballerina a séduit l’équipe de sauvetage et sa famille d’accueil, mais aussi quelques adoptants. En effet, elle n’était pas ignorée par les visiteurs, comme peuvent parfois l’être certains chiens âgés ou porteurs d’un handicap. Toutefois, le profil des candidats pour l’adopter ne correspondait pas à ce dont elle avait besoin.

Humane Society of El Paso / Facebook

Une adoption réconfortante

À cause de sa surdité, Lucy avait besoin d’un environnement très calme, mais surtout de maîtres patients et compréhensifs. C’était un quadrupède facile à vivre, à condition de le comprendre et de lui laisser sa chance. Avec un sens en moins, ses sauveteurs pensaient qu’elle mettrait plus de temps que ses congénères à s’adapter dans sa nouvelle maison. Alors, quand ils ont pensé avoir trouvé la candidate idéale, ils lui ont fait passer du temps avec elle au refuge, puis chez elle. Cela permettait à l'animal de se familiariser avec les odeurs de la maison, la voix de la dame, etc.

Le lien entre le toutou et la femme s’est confirmé avec le temps. Lucy Ballerina a rejoint sa nouvelle maison en compagnie de son humaine aimante : « Notre équipe savait que Lucy Ballerina était un chien formidable et qu'elle apporterait un monde de bonheur à une famille [...] Il a fallu attendre la bonne personne, le partenaire parfait » partageait un porte-parole.