Elle adopte un chien abandonné, un an plus tard l’ancienne famille refait surface et veut le récupérer

Sur les réseaux sociaux, une internaute a partagé ses états d’âme après avoir été contactée par l’ancien refuge de son chien. La boule de poils vit avec elle depuis plus d’un an, mais ses anciens maîtres, soit les personnes qui l’ont abandonnée, souhaitent désormais la récupérer. Un bouleversement total pour la maîtresse du toutou.

Sur la plateforme sociale Reddit, une utilisatrice dont le pseudonyme est @Mobile-Ad-9348 a fait couler beaucoup d’encre. Elle a raconté comment son quotidien avec son chien s’est retrouvé bouleversé quand l’ancienne famille de ce dernier a refait surface. Celle-ci voulait récupérer l’animal, consciente d’avoir fait une erreur en l’abandonnant.

Quand la maîtresse actuelle du toutou l’a rencontré pour la première fois, elle était dans une phase difficile de sa vie, comme l’a souligné Pethelpful : « Après une longue thérapie et un travail acharné, j'ai commencé à me sentir à nouveau un peu humaine, mais toujours très triste. J'ai trouvé un appartement et j'envisageais d'adopter un animal. J'en ai parlé à ma thérapeute, qui m'a dit que ce serait une bonne idée pour moi », a-t-elle confié sur Reddit.

La rencontre d’une vie

La femme s’est rendue dans un refuge et a jeté son dévolu sur un chien de 7 ans. Il avait été abandonné par ses propriétaires, qui s’apprêtaient à devenir parents. La mère de famille s’inquiétait alors pour son bébé et a posé un ultimatum à son compagnon, soit le maître du chien. Ce dernier s’en est donc séparé à contrecœur et l’animal s’est retrouvé au chenil.

Par chance, il a fait la rencontre de la narratrice et les 2 sont devenus inséparables. Ils ont affronté leurs épreuves ensemble et ont partagé des moments magiques : « Je cuisine pour lui, nous regardons des films, il est une formidable source de motivation pour sortir et me promener tous les jours. J'ai des amis humains, bien sûr, mais ce chien est mon meilleur ami et je ne peux pas imaginer ne pas l'avoir », expliquait-elle.

Une nouvelle déchirante

Malheureusement, ce quotidien harmonieux a été brisé quand l’ancien refuge du canidé a contacté sa propriétaire. Il l’informait que les premiers maîtres du quadrupède avaient pris conscience de leur erreur et voulaient le récupérer. Pour la narratrice, il était évident qu’elle ne s’en séparerait pas. Elle s’était attachée à lui et, réciproquement, la boule de poils l’aimait très fort.

Toutefois, elle s’est quand même demandé si elle faisait le bon choix, culpabilisant quelque peu. Les internautes l’ont alors rassurée en lui rappelant que la famille avait bel et bien abandonné le chien à l’époque et qu’il était désormais heureux à ses côtés. De quoi conforter sa décision, qui est restée ferme jusqu’à présent et ne changera certainement pas.