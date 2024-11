Elle récupère un chien abandonné par ses voisins depuis 6 mois, mais ces derniers réapparaissent et l’accusent de vol

Sur la plateforme sociale Reddit, une femme a partagé son conflit avec ses anciens voisins, renommés Mark et Julie pour des raisons de confidentialité. Ceux-ci ont quitté précipitamment leur logement, abandonnant leur Golden Retriever de 4 ans Buddy dans leur jardin. La narratrice a été peinée en découvrant le chien et lui a offert une nouvelle vie, mais ce nouveau bonheur a été terni 6 mois plus tard.

La bienfaitrice n’avait plus eu de nouvelles des anciens maîtres du quadrupède depuis qu’ils étaient partis. Elle a tenté de les joindre pour comprendre pourquoi Buddy avait été laissé ainsi, en vain. Ils ne lui répondaient pas et ne venaient pas non plus chercher l’animal, alors elle a décidé de le prendre avec elle.

photo d'illustration

Un quotidien paisible

La femme a appris à connaître le toutou et en est tombée amoureuse : « Buddy est le chien le plus gentil que j'aie jamais rencontré et il est rapidement devenu une partie importante de ma vie », partageait-elle dans une publication relayée par Twisted Sifter. Elle a pris grand soin de lui et s’est assurée qu’il soit en bonne santé en l’emmenant chez le vétérinaire.

Buddy se portait bien et profitait pleinement de cette nouvelle vie aux côtés de son humaine aimante. Laquelle prenait particulièrement bien soin de lui, car il avait beaucoup d’importance à ses yeux : « Il est comme un membre de ma famille maintenant », a-t-elle affirmé. Malheureusement, cette quiétude a pris fin quand les anciens maîtres du chien sont venus frapper à la porte de la dame.

photo d'illustration

Un comportement incompréhensible

Le propriétaire de Buddy a déclaré vouloir le récupérer, ce que la bonne Samaritaine a catégoriquement refusé : « J'étais choquée. J'ai dit à Mark qu'il était hors de question que je rende Buddy après qu'ils l'ont abandonné pendant six mois sans aucun contact », partageait-elle.

A lire aussi : Un passionné de sauvetages animaliers mobilise sa communauté pour retrouver une chienne épileptique en fugue depuis 82 jours

L’homme a expliqué que sa compagne et lui se trouvaient dans une situation difficile et qu’ils avaient dû quitter précipitamment leur maison, mais que les choses s’étaient arrangées. Ils étaient donc prêts à reprendre leur chien. Pour la narratrice, cela ne justifiait pas un tel comportement : « S'ils se souciaient tant de lui, ils ne l'auraient pas abandonné comme si de rien n'était », a-t-elle déclaré. Ses anciens voisins l’ont alors traitée de voleuse et sont allés le crier sur tous les toits.

Ces accusations sont difficiles à entendre, mais elle est prête à les supporter pour le bien-être de Buddy : « J'ai l'impression de faire la bonne chose en gardant Buddy ». Elle a reçu le soutien de nombreux internautes après avoir partagé son récit.