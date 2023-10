Elle accueille une chienne sur le point d'accoucher et reste sans voix face à la taille de la portée

Amy Etheridge s’attendait à devoir retrousser ses manches pour aider sa protégée à s’occuper de ses chiots, mais la taille de la portée a été une grande surprise pour elle. Un récit rapporté par NBCDFW.

Amy Etheridge habite Allen, à une trentaine de kilomètres au nord de Dallas dans l’Etat du Texas. Elle aime les chiens depuis toujours et en a d’ailleurs 4, mais n’avait pas encore fait l’expérience de l’accueil bénévole.

Quand elle a vu sur Facebook l’histoire de Ruby, une chienne abandonnée en pleine grossesse, elle s’est tout de suite proposée pour l’héberger. Le but était de permettre à cette dernière d’élever ses petits à naître dans de bonnes conditions, puis de leur trouver des familles aimantes pour toujours.



Ruby with 18 Puppies / Facebook

« Je savais qu’elle était enceinte quand nous l’avons eue, raconte la bénévole. Nous nous attendions à 7 ou 10 chiots ». Le nombre de petits canidés auxquels la courageuse Ruby a donné naissance a toutefois largement dépassé ce pronostic. Elle a, en effet, accouché de 18 chiots.



Ruby with 18 Puppies / Facebook

La mise bas a duré 10 heures au total. Ruby a mis au monde son premier petit le matin à 7h30. Le 18e et dernier est arrivé à 17h30. La chienne a même le mérite d’avoir respecté le principe de parité en accouchant de 9 femelles et 9 mâles.

Un travail à plein-temps pour Ruby et sa bienfaitrice

Pour Amy Etheridge, aider la chienne à prendre soin de sa progéniture n’est évidemment pas une mince affaire. Elle y consacre beaucoup de temps et d’énergie, même si le gros du travail est effectué par la génitrice. Par ailleurs, elle reçoit régulièrement des dons, notamment via le groupe Facebook qu’elle a créé : « Ruby With 18 Puppies ». Les internautes peuvent y suivre l’évolution de cette famille canine nombreuse.



Ruby with 18 Puppies / Facebook

Elle avoue être parfois tentée de garder quelques-uns de ses chiots, mais se ravise systématiquement en gardant son objectif en vue ; trouver des foyers chaleureux pour Ruby et ses petits une fois ceux-ci devenus suffisamment grands et autonomes. Ils pourront être proposés à l’adoption dès la fin de la première semaine de novembre 2023.

Le record Guinness en la matière est détenu par Tia, chienne Mâtin de Naples ayant donné naissance à 24 chiots en novembre 2004 en Grande-Bretagne.

Ruby with 18 Puppies / Facebook