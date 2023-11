À cause de sa manière de marcher, tout le monde sait quand ce chien a fait une bêtise ! (vidéo)

À la maison, il y a des choses autorisées pour Maui, et d’autres non. Et le Golden Retriever le sait très bien. Mais parfois, quand personne n’est là pour le surveiller, la tentation de faire une bêtise est trop grande. Et une fois l’acte irréparable commis, il n’espère qu’une chose, ne pas se faire prendre !

Maui est un Golden Retriever qui mène une vie palpitante aux côtés de sa maman. Celle-ci l’adore, et est même incapable de le gronder, comme elle l’a avoué elle-même. « Honnêtement, je ne pourrais jamais me mettre en colère contre Maui », a-t-elle déclaré dans des paroles rapportées par Newsweek.

Il n’empêche que le chien sait qu’il y a des choses interdites à la maison, et qu’il n’a pas envie de contrarier sa maîtresse. Alors quand il cède à la tentation et fait une bêtise, il se fait le plus petit possible pour qu’on ne le remarque pas. Évidemment, c’est justement ce comportement suspect qui met la puce à l’oreille de sa maman, qui n’a plus qu’à chercher dans la maison quels sont les méfaits accomplis.

Une démarche hilarante

La maîtresse de Maui a donc décidé de filmer sa manière très amusante de marcher après avoir fait quelque chose d’interdit.

Mais avant même de regarder sa démarche, on remarque qu’il plisse les yeux, les fermant presque. À ce sujet, un internaute a commenté « Si je ne peux pas te voir, tu ne peux pas me voir ». C’est effectivement ce qu’a l’air de penser Maui.

© maui_thegoldenpup / TikTok

On le voit ensuite se déplacer sans déplier ses pattes. Il rampe avec la tête et la queue basses, et avance très lentement.

Sa réaction a touché et amusé de nombreuses personnes, qui ont immédiatement voulu prendre sa défense. « En tant qu’avocat… il est innocent », a commenté un internaute.

A lire aussi : L'adorable habitude de promenade adoptée par un chien obsédé par ses jouets et ayant eu droit à un nouveau départ

@maui_thegoldenpup I honestly could never get mad at Maui ????#guilty #guiltydog #goldenretriever #funnyvideos ? Pretty Girls Walk - Big Boss Vette

D’autres personnes ont fait part d’expériences similaires avec leurs Golden Retrievers. Comme une femme qui a raconté la dernière bêtise en date de son toutou : « Mon chien ce matin après avoir fait caca dans les escaliers. Il ne veut pas sortir quand il fait 7 degrés. »

En tout cas, Maui a dû rapidement rouvrir les yeux et retrouver le sourire, en comprenant que sa maîtresse n’avait pas l’intention de le gronder !