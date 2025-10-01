« Elle a vécu ainsi pendant plus d'une semaine » : une chienne abandonnée durant un ouragan utilise une table de billard comme radeau

En 2005, Lucy a été abandonnée par ses maîtres durant la tempête Katrina. Elle s’est installée sur une table de billard pour rester en sécurité et n’en est plus descendue jusqu’à ce que des habitants viennent la chercher. La chienne avait vécu un véritable traumatisme, puis le ciel s’est finalement éclairci quand elle a fait la rencontre de sa vie.

Il y a 20 ans, l’ouragan Katrina ravageait une partie des États-Unis et causait le décès de nombreuses personnes, ainsi que d’animaux. Un triste anniversaire, mais qui a été une renaissance aussi pour Lucy. La chienne a été abandonnée par sa famille après la tempête, avant de trouver refuge auprès de Kim Craig.

Comme de nombreux autres Américains, cette dernière n’a jamais oublié les images de l’ouragan visionnées à la télévision le jour du drame. En tant qu’amoureuse des bêtes, elle n’a pas pu s’empêcher de penser au sort des chiens en détresse à la suite de la catastrophe. Alors, quand une amie nommée Donna lui a indiqué qu’elle se rendrait en Louisiane pour aider les animaux, Kim lui a fait savoir qu’elle pourrait accueillir un chien sans famille en cas de besoin.

Une semaine en enfer

Justement, quand Donna est allée secourir les quadrupèdes, un habitant du coin lui a fait savoir qu’une chienne avait besoin d’assistance dans une maison. Elle avait été abandonnée sur place par sa famille, précisait The Progress Index . En voyant l’eau monter, la femelle avait grimpé sur une table de billard et n’avait plus bougé de là par peur de se noyer : « L'eau n'est pas montée jusqu'à la table de billard, elle était couverte d'excréments et d'urine [...] Elle a vécu ainsi pendant plus d'une semaine », racontait Kim.

En la découvrant, un voisin s’est occupé d’elle et lui a notamment donné de l’eau ainsi que de la nourriture. Donna a pris le relais après avoir récupéré la chienne, puis l’a présentée à Kim. Le coup de foudre a été immédiat entre les 2 : « Ils ont ouvert la cage dans laquelle elle était et elle a couru vers moi. Je l'ai appelée Lucy. Je n'avais aucune idée de son autre nom. C'était une bénédiction. Je pense qu'elle était destinée à être avec moi », assurait Kim.

Une vie de bonheur

Cette dernière a accueilli la chienne quelques mois plus tard et lui a offert le réconfort dont elle avait besoin. La boule de poils a eu une vie très riche aux côtés de sa propriétaire aimante. En 2020, elle a malheureusement développé un cancer, puis s'est éteinte quelques mois plus tard à l’âge de 15 ans.

Kim garde un tendre souvenir de son amie canine, avec qui la vie a été très douce : « Elle était tout simplement incroyable », concluait l’Américaine.