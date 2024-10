Ce Pitbull au physique imposant se comporte comme un chat après avoir longtemps côtoyé l’un d’eux (vidéo)

« Dites-moi que votre chien a été élevé par un chat sans me le dire », écrivait @zerothepigloaf sur TikTok sous une publication devenue virale. Cette internaute a dédié son compte à son Pitbull, nommé Zero, et partage fréquemment des vidéos de lui. Sur l’une d’elles, on découvre le toutou en train de copier le comportement du chat de la famille, Stepa.

De nombreux êtres vivants agissent par mimétisme, notamment lorsqu’ils sont jeunes. Récupéré par sa maîtresse lorsqu’il était chiot, Zero a appris à devenir un chien de compagnie comme tous les autres. Néanmoins, il n’avait pas de référence canine à la maison, mais partageait ses journées avec Stepa.

@zerothepigbull / Instagram

Un chat dans un corps de chien

Ce dernier, âgé de 14 ans comme l’a mentionné Newsweek, a vu son colocataire grandir jour après jour. Ce dont il ne se rend certainement pas compte, c’est qu’il a eu une grande influence sur le toutou. Lequel s’est calqué sur le félin dans certaines situations, particulièrement au moment de faire la sieste.

Quand Zero s’allonge, il ressemble plus à un chat qu’à l’un de ses congénères. En effet, il s’installe en position « pain de viande » pour se détendre. Il s’agit d’une posture observée chez les chats. Ceux-ci s’allongent sur le ventre, pattes sous le corps. Si la plupart se relaxent ainsi, cette pose est beaucoup moins naturelle chez les chiens ! Il est donc probable que Zero ait observé son ami félin, puis qu’il l’ait copié.

Les internautes, amusés par le comportement du canidé, ont été nombreux à visionner le clip. Certains ont partagé leur propre expérience dans la section des commentaires : « Mon chien élevé par des chats s’allonge sur la table basse, c'est un Husky » écrivait une personne, « Le mien a grimpé à l'arbre à chat aussi longtemps qu'il a pu » affirmait quelqu’un d’autre.