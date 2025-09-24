Ejecté de la voiture lors d’un grave accident, un chien policier appelé à traquer un dangereux criminel est protégé par un passant jusqu’à l’arrivée des secours

En Australie, un chien policier a été victime d’un accident spectaculaire, mais il s’en est heureusement sorti sans lésion grave. Alors qu’il devait prochainement participer à une mission importante, le Berger Allemand a été projeté hors du véhicule conduit par son maître sous la violence de l’impact.

Rocco, chien de la police de l’Etat du Victoria (sud-est de l’Australie), a survécu à un terrible accident de la route alors qu’il devait prendre part à la traque d’un dangereux suspect, rapportait le média australien ABC News le mardi 23 septembre.

Les faits ont eu lieu le lundi 22 septembre, peu avant 23 heures locales, à Tullamarine dans la banlieue de Melbourne. Une Mercedes, roulant manifestement à vive allure, a percuté le véhicule de patrouille conduit par le maître-chien et à bord duquel se trouvait donc le Berger Allemand de 5 ans.



Le choc a été d’une telle intensité que le quadrupède a été éjecté de l’habitacle. D’après le sergent-chef Mark Boysen, de la brigade canine de la police du Victoria, Rocco a eu de la chance de ne souffrir que de blessures superficielles après une collision aussi violente. “Il a l’air mal en point, mais étonnamment, il se porte plutôt bien, tout comme notre maître-chien”, a ainsi déclaré le policier.



“Rocco présente plusieurs éraflures et égratignures au niveau du visage et du museau, poursuit le sergent-chef Boysen. Il a été examiné, et il n’a aucun os cassé, ni blessure interne.”

Par ailleurs, il a tenu à souligner la bienveillance d’un bon samaritain étant venu en aide au Berger Allemand. “Un passant l’a couvert et protégé, et nous lui en sommes vraiment reconnaissants, car cela a permis d’éviter quelque chose de plus grave”, a-t-il indiqué.

Le maître de Rocco a reçu des soins sur place pour des blessures légères, puis a été transporté à l’hôpital pour un examen de précaution.

“Heureusement, nous n’avons pas perdu un autre collègue”, a confié le sergent-chef Mark Boysen, faisant allusion aux 2 agents de la police du Victoria ayant récemment été abattus à Porepunkah, à environ 300 kilomètres de Tullamarine. Rocco et son maître devaient justement s’y rendre pour prendre part à la traque du principal suspect, Dezi Freeman.

Repos pour le binôme, le conducteur inculpé

Spécialisé dans la recherche et le pistage, Rocco fait partie de l’unité cynophile de la police du Victoria depuis 3 ans. Son maître, lui, en est membre depuis 10 ans.

Le binôme bénéficiera de quelques jours de repos et ne participera vraisemblablement donc pas à la mission évoquée plus haut.

Le conducteur de la Mercedes, âgé de 19 ans et originaire d’Oak Park, devra comparaître la cour des magistrats de Broadmeadows le 21 janvier 2026. Il est, en effet, inculpé pour conduite dangereuse mettant des vies en danger et conduite sans permis notamment. Il était accompagné d’une femme de 21 ans, habitant Meadow Heights et n’ayant souffert que de blessures mineures.