Efruz, le Jack Russell Terrier qui surfe, fait sensation sur les plages du Pérou

Sur la plage de San Bartolo près de Lima (Pérou), Efruz est devenu une petite célébrité. Ce Jack Russell Terrier ne craint pas de se mouiller et il adore passer des journées à surfer avec son maître. Il n’est d’ailleurs pas le seul toutou à aimer prendre la vague sur cette plage !

Mauro Canella, un jeune étudiant en art, adore surfer sur la plage de San Bartolo à près de 50 km du centre-ville de Lima (Pérou). C’est pour cette raison qu’il est devenu instructeur de surf sur cette plage et c’est aussi pour cette raison qu’il a voulu partager sa passion avec son meilleur ami : Efruz, son Jack Russell Terrier.

© Martín Mejía / AP / New York Post

« Il adore la mer »

Selon le New York Post, Efruz et Mauro ont commencé à surfer ensemble il y a environ un an. Depuis, le chien de 4 ans adore passer ses journées à surfer. « Il adore la mer », a déclaré son maître.

Sur la plage de Bartolo, il n’est pas rare de croiser cet amateur de surf à 4 pattes en train de négocier une vague.

Vêtu d’un gilet de sauvetage jaune vif pour sa sécurité, Efruz est souvent vu en train de se tenir en équilibre sur le devant d’une planche, s’amusant à remuer la queue, tandis que son copain de surf humain glisse sur l’océan debout, à genoux ou allongé à plat.

© Martín Mejía / AP / New York Post

Au fil des heures, le toutou commence certes à avoir froid, mais il préfère continuer à surfer tant son nouveau sport lui plaît. Comme tous les surfeurs, humains et canins, il arrive aussi à Mauro et Efruz de mal négocier une vague et de tomber à l’eau. Peu importe, le chien est tout de suite prêt à recommencer !

D’autres surfeurs à 4 pattes

Mauro et son Jack Russell n’est pas le seul duo chien-humain à surfer sur les vagues au large de San Bartolo. Pendant les week-ends, au moins une douzaine de surfeurs à 4 pattes peuvent ainsi être vus en train de glisser sur l’eau avec leurs partenaires bipèdes. On pourrait par exemple citer Makakilo et son maître, Domingo Pianezzi, autres célébrités locales qui ont déjà remporté plusieurs tournois de surf ensemble.

Le dog surf est en effet un sport plus courant qu’on pourrait le penser. Documentés dès les années 1920 aux États-Unis, les chiens surfeurs ont aujourd’hui leurs propres compétitions. En août dernier, la plage de Pacifica, au sud de San Francisco, accueillait par exemple les championnats du monde de surf pour chiens où une quinzaine de concurrents se sont affrontés sur les vagues.

Avec un peu d’entraînement, Efruz pourrait bien être l’un des nouveaux prétendants au titre…