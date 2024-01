Cette chienne séniore refuse de manger ses croquettes tant que l'ingrédient magique n'y a pas été ajouté (vidéo)

Michelle Joanne, alias « @mickymets » sur TikTok, est l’heureuse propriétaire d’une chienne séniore répondant au nom de Zoey.

Cette dernière est une femelle Goldendoodle qui embellit le quotidien de sa famille de différentes manières, notamment par ses petites habitudes qu’elle n’échangerait contre rien au monde.

On peut découvrir l’une d’elles dans une vidéo devenue virale sur TikTok et que relaie PetHelpful. La séquence en question totalise 1,5 millions de vues depuis qu’elle a été partagée par Michelle Joanne le 31 décembre 2023.

La scène est à la fois drôle et attendrissante. On y apprend que la chienne ne veut absolument pas toucher à sa gamelle de croquettes. Même si elle se hasarde à en mettre quelques-unes dans la bouche, elle les recrache aussitôt. Caprice de canidé âgé ? Pas vraiment. Zoey souhaite simplement que son maître ajoute « l’ingrédient magique » à son repas pour qu’elle le déguste.

Son propriétaire ouvre alors le réfrigérateur, prend un flacon de sauce, l’ouvre et fait mine d’en verser généreusement dans l’écuelle. Même si aucune goutte de vinaigrette ne se retrouve sur les croquettes – autrement, ce ne serait évidemment pas bon pour sa santé – Zoey est satisfaite et se met aussitôt à manger.



@mickymets / TikTok

C’est ce qui fait le charme de Zoey

Quoique virtuelle, l’incorporation de la sauce est, aux yeux de la chienne, la condition sine qua non pour rendre son menu acceptable. Cette exigence a de quoi en laisser plus d’un perplexe, mais elle fait partie de ces particularités qui font de Zoey un être unique et si cher aux cœurs de Michelle Joanne et de toute sa famille.

De nombreux internautes amusés par son attitude ont réagi en commentaires. « Je ne me sens plus si mal maintenant avec mon Labrador difficile. Il ne mange que si nous nous asseyons avec lui comme si c'était un dîner aux chandelles », a ainsi écrit DeviousAngel. « J’imagine juste les consignes données au dog-sitter », a quant à elle plaisanté Jessica.