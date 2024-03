L'accueil touchant d'un Saint Bernard doux et patient envers le chaton adopté par ses humains (vidéo)

Face au nouveau membre de la famille, un chaton débordant d’énergie et quelque peu turbulent, Paco le Saint-Bernard a déployé des trésors de patience et de douceur pour lui souhaiter la bienvenue et l’aider à trouver sa place dans ce joyeux foyer.

En bon Saint-Bernard, Paco est un doux géant dont la gentillesse et la joie de vivre sont particulièrement communicatifs. Il n’est donc pas étonnant de constater que le compte TikTok qui lui est consacré, « @bigpawspaco », est suivi par plus de 10 000 abonnés. Les vidéos dont il est protagoniste sont toutes aussi adorables les unes que les autres.

Dans l’une des plus récentes, il partage la vedette avec le nouveau membre de sa famille, un chaton en l’occurrence. Mise en ligne le 19 février et relayée par Parade Pets, elle totalise 1,9 million de vues sur le réseau social à ce jour.

Dans cette séquence, on découvre tout d’abord la toute première rencontre des 2 animaux à l’arrivée du jeune félin dans sa nouvelle maison. Lors de ces présentations, le chaton sorti de sa caisse de transport ne semblait pas du tout impressionné par l’imposante carrure de son vis-à-vis.



@bigpawspaco / TikTok

Le chien, lui, regardait la petite créature avec un mélange de curiosité et de bienveillance pendant qu’elle s’agitait dans tous les sens.

Le turbulent chaton s’est même hasardé à adresser quelques coups de patte au museau et aux oreilles de Paco, qui n’a pas bronché. Patient et protecteur à souhait, il l’a laissé faire tout en continuant à observer attentivement chacun de ses gestes.

On voit ensuite d’autres échanges, où la phase initiale de découverte mutuelle a laissé place à la tendresse.

Les fans ont réclamé une suite

La vidéo a ému et attendri de nombreux internautes. Son succès a été tel sur TikTok que plus d’un utilisateur a demandé aux propriétaires de Paco d’en publier une autre contenant davantage de moments partagés entre le chien et le chaton. Leur vœu a été exaucé. Voici la 2e vidéo :

Le petit minet a de la chance d’avoir un grand frère aussi affectueux et dévoué. Paco n’est pas mécontent non plus de s’être vu offrir un compagnon aussi enjoué.