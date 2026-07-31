Effrayé par un orage, un Braque allemand épileptique est secouru dans un canal par les pompiers qui retrouvent sa famille via les réseaux sociaux

Sans collier ni puce d’identification, Ansel a pourtant pu retrouver sa famille grâce à la ténacité des pompiers, qui ont remonté sa piste sur les réseaux sociaux après l’avoir sauvé de la noyade. Une issue heureuse pour ce chien épileptique, dont la fugue avait commencé dans des circonstances particulièrement inquiétantes.

Sujet à des crises d'épilepsie, en fugue après avoir pris peur et ayant risqué la noyade en tombant dans un cours d'eau, un chien a été sauvé in extremis par les pompiers qui ont ensuite pu retrouver sa famille en fouillant dans les réseaux sociaux, rapportait AZ Family le mercredi 15 juillet.



Mesa Fire and Medical Department / Facebook

Le matin du mardi 14 juillet à Mesa, en Arizona (Etats-Unis), le service local d'incendie et de secours (Mesa Fire and Medical Department) a été alerté au sujet d'un chien qui luttait pour garder la tête hors de l'eau après sa chute dans un canal.

Une équipe de sauvetage a été envoyée sur les lieux. Le canidé, un Braque allemand à poil court, était à bout de forces et ne parvenait pas à regagner la rive. Les pompiers sont parvenus à le calmer et à le sécuriser à l'aide d'une corde attachée autour du corps, puis l'ont sorti de l'eau.



Mesa Fire and Medical Department / Facebook

Rendu à sa famille grâce à une publication Facebook

Le quadrupède n'avait pas de collier. L'examen réalisé par le vétérinaire dans la foulée de son sauvetage a révélé qu'il ne portait pas de puce d'identification non plus. Les pompiers ont alors décidé de mener leur propre enquête, notamment via les réseaux sociaux. Ils ont fini par retrouver une publication Facebook concernant un chien perdu dont les caractéristiques correspondaient au rescapé.

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Mesa Fire and Medical Department / Facebook

Répondant au nom d'Ansel, l'animal avait disparu la veille. Atteint d'épilepsie, ce qui aurait pu aggraver son état de désorientation, il avait été effrayé par un orage le lundi soir et s'était échappé de chez ses maîtres, qui avaient mal refermé le portail.



Mesa Fire and Medical Department / Facebook

Ses sauveurs ont pu contacter sa famille, et les retrouvailles ont eu lieu peu après. Ansel est rentré à la maison sain et sauf.

L'info Woopets : un chien peut-il paniquer au point de perdre tout repère ?

Face à un événement particulièrement anxiogène, comme un orage, des feux d'artifice ou une forte détonation, certains chiens adoptent un comportement de fuite instinctif. Leur seul objectif est alors de mettre le plus de distance possible entre eux et ce qu'ils perçoivent comme un danger.

Dans cet état de stress aigu, ils peuvent ne plus répondre au rappel, courir sur plusieurs kilomètres et perdre leurs repères habituels. Les chiens souffrant de troubles neurologiques, comme l'épilepsie en ce qui concerne Ansel, ou présentant un tempérament particulièrement sensible peuvent être encore plus vulnérables à cette désorientation.

Après un tel épisode, mieux vaut consulter un vétérinaire si le chien semble inhabituellement fatigué, désorienté ou présente des blessures. Enfin, une identification à jour (puce électronique et coordonnées actualisées) reste le moyen le plus efficace de favoriser un retour rapide auprès de sa famille en cas de fugue.