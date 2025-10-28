Effrayé à l’idée d’être de nouveau abandonné, ce toutou a une réaction poignante lorsqu’il sent que sa maîtresse va déménager (vidéo)

Les chiens de refuge ont tous des histoires bouleversantes. Bien souvent, il est impossible de connaître leur passé, mais celui-ci a toujours des répercussions sur leur présent et leurs réactions. Aussi, lorsque la maîtresse de Toaster a dû déménager, ce sont de mauvais chapitres de son histoire qui ont refait surface pour ce toutou déjà abandonné par 2 fois.

“Comment expliquer à mon chien de refuge, abandonné deux fois , qu'il emménage avec moi dans notre nouveau foyer ?”. C’est par ces mots que la TikTokeuse @TCChantell a décrit son impuissance face à la réaction déchirante de Toaster, son compagnon à 4 pattes.

Il faut dire que sa vie n’a pas été un long fleuve tranquille. En effet, il a été déposé dans un refuge alors qu’il n’avait que 18 mois. Quelques mois après son arrivée, le toutou a connu la grande joie de retrouver un foyer. Imaginez alors quelles ont dû être sa déception et sa détresse lorsqu’il a été de nouveau abandonné , seulement une journée après son adoption.

Désormais, pour Toaster, même réalisé, le rêve de trouver une nouvelle famille sera toujours considéré comme fugace. Néanmoins, sa vie va de nouveau basculer lorsqu’une femme va complètement craquer pour lui. Interrogée par Newsweek , celle qui a préféré se faire appeler TC se souvient : “Je cherchais des chiens à adopter en ligne et je suis tombée sur son profil. Je l'ai trouvé tellement mignon ! Il fallait absolument que je l'adopte”. C’est ainsi que Toaster a retrouvé un foyer pour la troisième fois.

Pourtant, quand on a le passé du toutou, on finit par ne rien considérer comme acquis. Aussi, lorsqu’il voit sa maîtresse faire ses valises, et son nouveau foyer se vider peu à peu, immédiatement la peur d’être encore rejeté s’installe dans la tête du canidé. Forcément, la notion de déménagement est complètement étrangère pour un chien. La réaction de Toaster est donc tout à fait compréhensible. Pour être sûr de ne pas être oublié, le toutou a même décidé de se glisser dans l’un des sacs de TC, refusant catégoriquement de bouger.

© _tchantell / Instagram

Heureusement pour Toaster, il n’était nullement question d’abandon, et sa maîtresse a su le rassurer à force de patience et de bienveillance. Celle-ci est même allée jusqu’à prendre une journée de congé pour ne pas laisser l’animal seul. Depuis, la boule de poils vit dans sa nouvelle maison. Au début, il suivait TC partout, mais petit à petit, il a gagné en confiance et n’hésite plus à prendre des bains de soleil sur le canapé, tout seul.