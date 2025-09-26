Abandonnée à 2 reprises, cette chienne perd confiance en l’humain jusqu’à ce que l’un d’entre eux franchisse la porte de son box (vidéo)

Comme beaucoup d’autres chiens, la jolie Venom a été abandonnée en refuge, à 2 reprises. Traumatisée par ces terribles expériences, la chienne avait perdu confiance en l’Homme, jusqu’à ce que Rocky Kanaka arrive. À force de patience, d’amour et de bienveillance, le bon samaritain a fini par aider la boule de poils à sortir de sa coquille…

Rocky Kanaka n’est pas un total inconnu. Au contraire, l’homme surnommé “celui qui s’assied avec les chiens”, est très réputé pour la façon dont il parvient à apprivoiser les chiens les plus sauvages et traumatisés. Lorsqu’il a entendu parler de la belle Venom qui restait tétanisée dans un coin de son box depuis plusieurs jours déjà, il a immédiatement décidé d’aller lui rendre visite. À son arrivée, il a découvert une chienne prostrée qui refusait même de simplement le regarder… Abandonnée à 2 reprises, d’abord par sa première famille qui est partie en vacances et n’est jamais revenue, puis par sa seconde famille qui l’avait pourtant sortie du refuge. Trouvée errante par une bonne âme, Venom avait alors été ramenée à la structure d’accueil qui avait pris soin de contacter sa famille. Malheureusement, cette dernière avait alors annoncé qu’elle n’en voulait plus car la chienne ne s’entendait pas avec l’autre chien de la famille…

© Rocky Kanaka / YouTube

Une chienne pleine de douceur

Touché en plein cœur par l’histoire de Venom, Rocky Kanaka a pris les choses en main. Sa rencontre avec la chienne a été filmée et postée sur son compte YouTube, avant d’être relayée par le média Upworthy . Dans la séquence qui dure 23 longues minutes, on peut voir l’homme entrer dans le box et s’accroupir, dos à la chienne. Immobile, il a patienté quelques minutes avant de lui tendre quelques friandises que Venom a accepté avec méfiance.

Par la suite, Rocky parvient à gagner doucement la confiance de cette dernière, au point de pouvoir la caresser délicatement sur la tête. “Ses yeux et ses sourcils sont si expressifs. Vous pouvez lire l'inquiétude sur son visage” a réagi un internaute ému par la vidéo tandis qu’une jeune femme déplore le fait que “ce pauvre bébé a le cœur brisé”.

De son côté, Rocky déplore quant à lui le terrible prénom qui a été attribué à la pauvre louloute. Venom signifie en effet “venin” en français. “Venom ? Elle est tout sauf ça !”, assure-t-il avant d’annoncer l’avoir renommée Honey (qui signifie “miel”). Espérons que la prochaine famille de Honey sera la bonne !