Acheté sur un coup de tête, ce chiot est abandonné 12 heures plus tard pour une raison aberrante et qui révolte la SPA

L’adoption d’un chien doit être une démarche responsable, impliquant une véritable prise de conscience quant aux besoins de l’animal en termes de santé et de bien-être. Acheter un chiot pour s’en séparer quelques heures plus tard, ce n’est certainement pas faire preuve de responsabilité. C’est ce qu’a rappelé la SPA de Belfort après avoir eu affaire à un cas d’abandon surréaliste.

A la SPA de Belfort – Refuge L'Arche De Noé (90), le comportement d’un couple ayant décidé d’abandonner le chiot qu’il avait pourtant acheté la veille a suscité l’incrédulité parmi les bénévoles. Ceux-ci sont choqués à la fois par les motifs de l’abandon et l’attitude de ces personnes à leur égard.

Même indignation du côté des nombreux internautes ayant découvert les faits relatés par l’association sur sa page Facebook et relayés par CNEWS.

Le chiot en question répond au nom de Skaï et est âgé de 4 mois. Il avait été acheté à 21h heures sur un site d’annonces pour la modique somme de 50 euros. Le lendemain matin, à 7h, les maîtres ont appelé le refuge pour lui annoncer qu’ils voulaient le lui remettre. « Moins de 12 heures après son acquisition, ils n’en veulent déjà plus », s’étonne l’auteur de la publication Facebook.



Spa De Belfort - Refuge L'Arche De Noé / Facebook

Skaï n’était d’ailleurs pas identifié. Il n’avait même jamais été examiné par un vétérinaire, précise la SPA de Belfort.

Pourquoi un tel empressement à se séparer du jeune canidé ? Le couple lui reprochait d’avoir fait ses besoins de manière incontrôlée, ce qui aurait incommodé le mari au point de vomir.

L’association leur a proposé « une prise en charge dans l’après-midi en priorité. Nous ne voulons pas que ce pauvre chiot reste dans cette famille. On sait ce qu'il pourrait lui arriver ». Ce que leurs interlocuteurs ont refusé, exigeant non seulement que la SPA belfortaine agisse tout de suite, mais en plus qu’elle se charge elle-même de récupérer l’animal. Ils ne voulaient pas se déplacer.

« Toute la journée, ils harcèlent par mail et téléphone pour qu’on vienne le chercher immédiatement », continue l’association, qui finit par dépêcher 2 membres de son équipe pour récupérer Skaï « à plus d'une demi heure de route, après la fermeture du refuge. »

Nouvelle mauvaise surprise pour les bénévoles à leur arrivée ; il n’y avait personne pour leur ouvrir. Ou du moins, les maîtres semblaient feindre leur absence. Ils ont fini par se manifester, puis la discussion a confirmé la piètre impression qu’ils avaient laissée lors des premiers échanges.

« Nous allons lui trouver une famille qui saura l’aimer pour la vie »

Les personnes envoyées par la SPA de Belfort leur ont expliqué que les accidents de propreté étaient tout à fait normaux à cet âge et suite à un changement d’environnement, qu’il fallait être patient et compréhensif. Elles leur ont également rappelé que l’adoption était « un engagement, pas un caprice ».

Elles ont donc récupéré le chiot, qui est désormais entre de bonnes mains. « Ce soir, il dormira au chaud, avec tout ce dont il a besoin pour son bien-être et pourra faire ses besoins tranquillement. Chez nous, personne ne le grondera pour avoir simplement été un chiot », peut-on lire sur le post Facebook de l’association.

Ce n’est pas tout, puisque le mari aurait rappelé la SPA de Belfort après le départ de Skaï pour suggérer aux bénévoles de « garder [leurs] conseils pour [eux] » et proférer des insultes à leur encontre.

« Ce petit loulou aura une vraie chance. Nous allons lui trouver une famille qui saura l’aimer pour la vie. Il sera bientôt à l’adoption », promettait l’association. Ce sera chose faite, puisque la SPA de Belfort a annoncé dans une mise à jour que Skaï venait d’être réservé.