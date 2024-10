Ancien chien errant devenu policier, il inspire une cagnotte pour offrir un parc de détente aux agents à 4 pattes des forces de l’ordre

Sauvé de l’errance et de la maladie, Odval le Malinois contribue aujourd’hui à la sécurité des citoyens en aidant les policiers à retrouver les stupéfiants et billets de banque dissimulés par les suspects. Ce chien qui revient de loin et les autres agents à 4 pattes des forces de l’ordre bretilliennes rêvent désormais de disposer de leurs propres parcs. Une cagnotte a été créée dans ce but.