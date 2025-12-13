Douce et aimante, une chienne prend naturellement soin de 5 chiots abandonnés comme s'il s'agissait des siens (vidéo)

Récemment, ce refuge a eu affaire à une portée de chiots abandonnée sur un terrain en Californie (États-Unis). Ces petits chiens n’étaient pas seuls, mais avaient avec eux une chienne adulte, vraisemblablement très engagée dans sa mission. Quelque temps plus tard, les sauveteurs ont découvert que la famille n’était pas liée par des liens de sang.

Les internautes ont été bouleversés en observant les images de cette chienne dévouée qui se consacre au bien-être de la portée de chiots. Recueillis par le département des soins et du contrôle des animaux du comté de Los Angeles, les 5 jeunes chiots et leur protectrice ont été accueillis par le Lancaster Animal Care Center.

Tia : des regards qui disent tout

Filmée par le refuge, Tia est l’incarnation de la gentillesse. Lorsqu’elle a été réunie avec ceux que l’on pensait être ses petits, elle semblait émue. Les chiots en retour se sont blottis tout contre elle, exactement comme si le lien maternel était réel et profond.

@lancasteranimalslaco / Instagram

« Nous ne pensons pas qu’ils soient ses chiots »

Pour Noemi, bénévole au refuge, qui a confié des informations sur l’histoire à Newsweek, Tia n’est vraisemblablement pas la maman des petits. Elle expliquait : « Il ne me semble pas qu’elle ait accouché récemment, donc nous ne pensons pas qu’ils soient ses chiots ». Sa tendresse était évidente : « Elle prenait soin d’eux et était très douce et aimante avec eux », ajoutait Noemi.

L’ « alloparentalité » : l’art de prendre soin

Comme de nombreux chiens, Tia dans son comportement permet de mettre en avant ce que l’on appelle « l’alloparentalité », autrement dit le fait de prendre soin des petits de manière collective. Voyant les chiots dans le besoin, Tia, âgée de 1 an, s’est positionnée en tant que mère pour éviter un manque de soin. Selon la revue Animals, environ 61% des éleveurs auraient constaté ce même comportement chez leurs chiens.

@lancasteranimalslaco / Instagram

De bonnes bases pour un bel avenir

Tia ayant pris grand soin de ses chiots, ils ont pu, pour 4 d’entre eux trouver leur famille arrivés à l’âge réglementaire. La dernière de la portée, Serenity, a sollicité une prise en charge plus importante du fait de problèmes de santé lourds. Selon le refuge, sa future famille devra s’engager à un suivi vétérinaire tout au long de sa vie.

Tia n’a pas non plus encore rejoint sa maison. Cela ne devrait pas tarder pour cette chienne « incroyable ».